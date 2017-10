Nemci nechcú súpera dostať do krajiny snov

Vo štvrtok večer ich čaká kvalifikačný súboj s rovnakým súperom o účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte v Rusku. Severní Íri však už nie sú takými outsidermi ako vtedy. V búrlivom domácom prostredí by majstrom sveta radi pripravili bolestivé déjà vu.

„Zdolali sme ich vo Windsor Parku aj v Hamburgu. Veľká škoda, že sme sa vtedy nedostali na majstrovstvá Európy,“ zaspomínal si pre Belfast Telegraph jeden z vtedajších hráčov a dnes asistent hlavného trénera Severného Írska Jimmy Nicholl.

Tvrdá disciplína

Zelenobiela armáda, ako znie prezývka severoírskeho národného mužstva, predvádza obdivuhodný marš za miestenkou do baráže. Prehrala len raz – práve s Nemeckom 0:2. Okupuje druhú priečku, má 19 bodov a drobnú šancu na zisk prvenstva v C-skupine. Lídrami sú práve Nemci s päťbodovým náskokom.

„Keď sme v Belfaste dali rozhodujúci gól, museli sme čeliť jednému útoku Nemcov za druhým. Ak sa nám niečo podobné podarí aj teraz, naši chlapci budú v krajine snov,“ zamyslel sa bývalý hráč Manchestru United či Glasgowu Rangers Nicholl.

Fanúšikovia Severného Írska. Autor: SITA/AP, Laszlo Beliczay

Severní Íri pod tvrdým trénerským vedením Michaela O'Neilla z ôsmich kvalifikačných stretnutí sedemkrát udržali čisté konto. Kouč vyžaduje absolútnu disciplínu, hviezdy i robotníkov postavil na jednu líniu. Funguje skvele, najmä v defenzíve. Britské médiá ju nazývajú skalopevnou stenou či nepriestupnou zelenou hrádzou. Proti Nemcom ich však čaká náročná úloha.

„Chcem, aby naši hráči mali zo súpera strach. To je recept, ako z nich dostať to najlepšie. Chlapci vedia, že aj napriek solídnym výsledkom potrebujeme ďalšie body. Len tak sa totiž dostaneme medzi osem najlepších mužstiev z druhých miest. Nemáme čo stratiť, môžeme len získať. Táto veľká výzva nemohla prísť v lepšom čase,“ vravel 48-ročný kouč.

Nemecká maródka

Zverenci Joachima Löwa sú v aktuálnej kvalifikácii suverénni. Skórovali 35-krát, nestratili ani bod. Len jediný ich delí od miestenky na turnaj v Rusku. Aj napriek výraznej maródke (chýbajú Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Marco Reus, Mesut Özil či Mario Götze) sú hostia obrovským favoritom.

„Vo Windsor Parku to bude zaujímavý duel. Nečaká nás nič jednoduché. Kvalita je na našej strane, máme lepší tím ako Severné Írsko. Ak sa sústredíme na naše silné stránky, úspešne zvládneme túto kvalifikáciu. Je pravda, že nám v kádri chýbajú viacerí hráči, ale máme dostatok možností, aby sme ich adekvátne nahradili. Vo Windsor Parku to bude veľmi zaujímavý duel. Dúfam, že so šťastným koncom pre nás,“ povedal Löw.

Uspeje oduševnený outsider alebo obrovský favorit?