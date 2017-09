Kapitán Trenčína: Ak budeme hrať v lige ako v Medzeve, už nevyhráme nad nikým

Kapitán AS Trenčín Peter Kleščík.

Kapitán AS Trenčín Peter Kleščík. Autor: SITA , Martin Medňanský

Kapitán futbalistov AS Trenčín Peter Kleščík charakterizoval stredajšie senzačné vyradenie z pohárovej súťaže Slovnaft Cup štvrtoligovým MFK Spartak Medzev (0:1) slovami, že je to hanba.

„Každý musí vstúpiť sám do seba. Ak budeme hrať podobne aj v lige, už nevyhráme nad nikým,“ cituje internetová stránka trenčianskeho klubu slová 29-ročného obrancu, ktorý hľadal chyby najmä v prístupe celého mužstva:

„Hrali sme pomaly, robili veľa chýb. Nedostali sme sa do šancí. Chýbala tomu iskra a energia. Súper išiel šťastiu naproti a uspel. Treba mu zagratulovať. Zápas sme nezvládli v hlavách. Žiaľ, prišlo k podceneniu. Niektoré naše riešenia situácií boli doslova nezmyselné. Ťažko to vôbec nejako zmysluplne komentovať.“

Kleščíkov holandský spoluhráč, stredopoliar Ricky van Haaren, pre klubový web AS skonštatoval: „Bolo to skutočne veľmi zlé. V každej krajine sa však stáva, že favorit vypadne z pohára takýmto spôsobom. Nechcem však hovoriť o tom. My sa dnes musíme pozerať pred seba. Naším cieľom je boj o hornú šestku vo Fortuna lige. V stredu sme predviedli neskutočný výpadok, ktorý treba napraviť v lige.“

Medzevčania sa postarali o ďalšiu senzáciu v Slovnaft Cupe, vyradili už druhého účastníka najvyššej slovenskej súťaže. Líder IV. ligy juh v rámci Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) v 3. kole uspel v jedenástkovej „lotérii“ proti FK Senica (v riadnom hracom čase 1:1, na pok. kopy 5:4, pozn.), v stredu ukončil pohárové účinkovanie AS Trenčín.

„Možno to vyznie trúfalo, ale ja som večný optimista, takže v kútiku srdca som veril, že by sme mohli prekvapiť. Samozrejme, že sme si uvedomovali silu Trenčína,“ priznal kouč Medzeva Tomáš Danko a pre web SFZ doplnil: „Neskutočné, čo sme dosiahli. Dostať sa do osemfinále Slovnaft Cupu je fantastický úspech. Sme veľmi radi, že môžeme ďalej snívať náš sen.“

O jediný gól stredajšieho zápasu sa postaral už v 2. min Roman Jurko, presadil sa po rýchlom protiútoku strelou od žrde. „Myslel som si, že vyradenie Senice už nič neprevýši. Tento víťazný gól proti Trenčínu bol čerešničkou na torte. Vyšiel mi životný volej a brankár nemal šancu. Neveril som, že viac gólov nepadne,“ uviedol 34-ročný bývalý prvoligový futbalista a dodal:

"Ak mám pravdu povedať, všetci hráči sme v rámci zápasu absolvovali kondičný tréning. Ja sám som sa po hodine hry pýtal dolu. Všetci sa tešíme, že sme týmto skvelým ľuďom v Medzeve urobili radosť a o to ide. Dosiahli sme neskutočný úspech.