Strelca slávneho gólu zlomil kamarát Šesták

Bol to jeden z najslávnejších gólov v slovenskej futbalovej histórii. Kamil Kopúnek vbehol odvážne do šestnástky a bravúrne prehodil brankára Marchettiho. Tretím gólom dorazil Talianov a spečatil ich osud na svetovom šampionáte 2010 v Afrike.

Gól Kopúnka proti Taliansku na MS 2010.

Hladká výhra nad treťoligovým lídrom

Bývalý futbalový reprezentant zakotvil v lete v druholigovom Poprade. S novým tímom sa predstavil v stredu v Petržalke v 5. kole Slovenského pohára – Slovnaft Cupu. Pod Tatry sa so spoluhráčmi vracal spokojný – jeho tím zvíťazil nad treťoligovým lídrom hladko 3:0.

„Nebol to ľahký zápas, Petržalka má dobré mužstvo, niektorých jej hráčov dobre poznáme. Navyše umelá tráva je špecifická, nie sme na ňu zvyknutí, nemohli sme zápas podceniť. Sme radi, že sme postúpili,“ komentoval Kopúnek.

Petržalskí fanúšikovia čakali v popradskom tíme aj ďalšiu osobnosť nedávnej slovenskej futbalovej histórie – Stanislava Šestáka. Aj tento bývalý reprezentant a účastník MS 2010 i ME 2016 patrí k oporám popradského mužstva, v ktorom pôsobí zároveň aj ako hrajúci tréner.

Niektoré opory dostali voľno

Šesták, ktorý so šiestimi gólmi patrí medzi najlepších strelcov druholigovej súťaže a aj v uplynulom kole dve minúty pred koncom zápasu rozhodol o výhre svojho tímu nad Interom, však do Bratislavy napokon neprišiel.

„Stano dostal voľno a s ním aj niekoľkí ďalší zo základného kádra. Ani ja som nemal do Bratislavy pôvodne cestovať, ale zopár hráčov ochorelo, preto som na poslednú chvíľu doplnil mužstvo,“ vysvetlil Kopúnek.

Pred tým, ako posilnil Poprad, pôsobil v Maďarsku a mal ponuku pokračovať v najvyššej súťaži u susedov.

„Práve Stano ma zlomil, aby som prestúpil do Popradu. Neľutujem, je tu dobrá partia a máme aj kvalitné mužstvo. V niektorých zápasoch sme zaváhali, ale radi by sme bojovali o postup do ligy a v Slovnaft Cupe sa dostali tiež čo najďalej,“ pokračoval.

V Poprade podmienky ako v prvej lige

Trnavčan od štartu na MS pred siedmimi rokmi prežil náročný kočovný futbalový život, hral v šiestich krajinách a ôsmich kluboch. Teraz to však vyzerá, že v Poprade sa na nejaký čas usadí.

„Formality sme vybavili na poslednú chvíľu, deň pred prvým zápasom novej sezóny v Seredi. S majiteľom klubu som sa dohodol na dlhšej spolupráci, podpísal som zmluvu na tri roky. Bývam v Novej Lesnej, desať kilometrov od Popradu, v príjemnom prostredí a dýcham čerstvý vzduch,“ usmieva sa futbalista, ktorý futbalovo vyrástol v trnavskom Spartaku.

Potvrdzuje, že v Poprade sú momentálne výborné podmienky na futbal. „Sú porovnateľné s prvou ligou. Nejdeme s bubnami na zajace, ale postupujeme potichu, zápas za zápasom a verím, že sa s Popradčanmi ešte vrátim do najvyššej súťaže. Už nepatrím k najmladším, takže uvidím, či mi bude slúžiť zdravie,“ zdôrazňuje 33-ročný Kopúnek.

Senzácia: Trenčín nestačil na Medzev

Pohárovú súťaž opustil ďalší prvoligista – AS Trenčín, ktorý ju vyhral v nedávnej minulosti dva razy po sebe (2015 a 2016).

Trenčanov zahanbil bývalý veľký talent, dnes 34-ročný Roman Jurko v drese štvrtoligového Spartaka Medzev. Strelil jediný gól zápasu už v 2. minúte, favorizovaný súper nedokázal na to celý zápas zareagovať.

Pred stretnutím bolo v medzevskej šatni dusno, lebo košickí hráči tohto tímu, ktorý vedie štvrtú ligu – juh, prišli kvôli dopravnej zápche na zápas necelú hodinu pred výkopom a tréner Tomáš Danko zvyšoval hlas.

„Je to nielen veľké sklamanie, ale aj hanba,“ vravel otvorene trenčiansky kapitán Peter Kleščík.

AS je už štvrtý tím z najvyššej súťaže, ktorý skončil v pohári. Pred ním sa rozlúčili Senica, Zlaté Moravce-Vráble i Tatran Prešov. Pritom traja z nich nestačili na štvrtoligové mužstvé, len Prešov stroskotal na treťoligovej Dubnici n. V.