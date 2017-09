Nemca chceli v lete do Premier League. Rumuni ho nepustili, Slovák je nešťastný

Slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec v lete túžil prestúpiť z Dinama Bukurešť do lepšieho klubu, Rumuni ho však nenechali odísť. Referuje o tom Gazeta Sporturilor.

„Mal možnosť ísť do II. bundesligy, do Spojených arabských emirátov alebo dokonca do Premier League, ale vedenie ‚červeno-bielych‘ bolo proti,“ píše spomenutý zdroj s dôvetkom, že Nemec je odvtedy nahnevaný na predstaviteľov Dinama.

„Videl som niekoľko posledných zápasov a zdalo sa mi, že Adam nemá radosť z hry. V Diname je nešťastný. Taktiež som videl duel Anglicko – Slovensko, v ktorom vyzeral úplne inak. Ak ste nešťastný, nehráte svoju hru,“ skonštatoval na webe sptfm.ro niekdajší zakončovateľ Dinam Florin Bratu.