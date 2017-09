Miliónové nákupy sa všetky nevydarili. Stoch však áno, Slováka v Slavii chvália

Stoch počas domáceho víkendového pražského ligového derby proti Sparte (2:0) prihral na víťazný gól Milanovi Škodovi a patril medzi najaktívnejších hráčov na ihrisku. „Zošívaní“, ktorí majú v kádri aj Slovákov Dušana Šventa a Jakuba Hromadu, pred začiatkom sezóny priviedli do stredu poľa známe postavy európskeho futbalu – Dannyho, Halila Altintopa a Ruslana Rotaňa.

„Z môjho pohľadu je to jednoznačne najlepší nákup,“ citoval web isport.blesk.cz niekdajšieho útočníka Slavie či Brna Petra Švancaru. „Jeho výkony majú stúpajúcu tendenciu. Verím, že ešte pôjde vyššie. Určite je prínosom,“ povedal Vlastimil Palička, člen prezídia Únie českých futbalových trénerov.

„Hráči ako Danny, Rotaň alebo Altintop už majú vrchol za sebou. Pre Stocha to neplatí. Obíde jeden na jedného, zrýchli akciu; to u iných posíl nevidím, u neho áno,“ doplnil Palička.

„Je dravý. Predovšetkým nehrá alibi futbal, hrá smerom dopredu. Vymýšľa veci, ktoré sú pre spoluhráčov zaujímavé, či už centre alebo prihrávky. Často si chodí pre loptu. Ani v ťažkých zápasoch sa neschováva, je ho stále vidieť,“ vyhlásil bývalý futbalista Interu Bratislava Švancara.

Stoch má v zostave Slavie prednosť pred Čechmi Jaromírom Zmrhalom a Janom Sýkorom. „Prekáža mi, keď hrá cudzinec a nie je lepší ako český hráč. V tom som, ako som nedávno povedal v jednej relácii, rasista. Pri Stochovi to neplatí, hrá zaslúžene,“ uzavrel pre isport.blesk.cz Švancara.

Odchovanec nitrianskeho futbalu, ktorý prešiel akadémiou FC Chelsea, prišiel do Fenerbahce Istanbul v júni 2010 z tohto londýnskeho klubu za 5,5 milióna eur, predtým hrával aj za holandský FC Twente Enschede. Ako kmeňový hráč Fenerbahce postupne hosťoval v PAOK Solún, Al Ain v SAE a Bursaspore. Je držiteľ Ceny Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2012 podľa FIFA.

V drese slovenskej reprezentácie sa naposledy predstavil 11. júna 2016 – v 83. minúte nahradil Vladimíra Weissa počas súboja proti Walesu (1:2) v Bordeaux na ME vo Francúzsku. Po európskom šampionáte a konflikte s trénerom Jánom Kozákom sa neobjavuje v reprezentačnom kádri. Za národné mužstvo odohral 55 stretnutí, strelil 6 gólov vrátane víťazného žilinského do siete Španielska (2:1) v úspešnej kvalifikácii ME 2016.