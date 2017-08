Nečakané! Rooney ukončil reprezentačnú kariéru

Znamená to, že Rooney sa nepredstaví už ani v septembrovom dvojzápase proti Malte a Slovensku.

Rooney ukončil kariéru v reprezentácii ako 31-ročný. V 119 zápasoch v najcennejšom drese nastrieľal 53 gólov, čo je rekord Albiónu.

S bilanciou 53 gólov o štyri presné zásahy prekonal legendárneho Bobbyho Charltona, ktorý obliekal dres národného tímu v rokoch 1958 až 1970.

Rooney za reprezentáciu nastupoval od roku 2003, naposledy hral za Anglicko vlani v novembri.

Vtedy pri výhre 3:0 nad Škótskom v kvalifikácii MS odohral celý zápas. „Mrzí ma len to, že som s reprezentáciou nikdy na žiadnom turnaji neuspel,“ pripomenul čiernu sériu Anglicka, s ktorým na svetových šampionátoch či majstrovstvách Európy došiel najďalej do štvrťfinále.

Odchovanec liverpoolskeho Evertonu, ktorý sa do materského klubu vrátil po trinástich rokoch v Manchestri United, zverejnil stanovisko k rozhodnutiu v stredu na poludnie.

„Zakaždým, keď ma tréneri nominovali do reprezentácie, bola to pre mňa česť a privilégium. Ale nastal časť odísť. Cením si, že ma Gareth Southgate opäť povolal do národného tímu, potešilo ma to. Ale po dlhej a rozvážnej úvahe som ho musel odmietnuť. Bolo to náročné rozhodnutie, ktoré som konzultoval s rodinou, mojimi najbližšími i trénerom Evertonu,“ napísal Rooney a dodal:

„Hrať za Anglicko bol vždy pre mňa špeciálny pocit. Navždy zostanem najväčším fanúšikom našej reprezentácie. Verím, že sa jej bude dariť, talentom máme mnoho.“