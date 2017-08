Šialenstvo pokračuje. Barcelona núka Liverpoolu za Coutinha 100 miliónov

Futbalový klub FC Barcelona v utorok vyslal do Liverpoolu delegáciu, aby získala na prestup brazílskeho hráča Philippa Coutinha z tímu účastníka Premier League FC Liverpool. Podľa novín Mundo Deportivo ju vedie obchodný riaditeľ Oscar Grau.

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp síce viackrát deklaroval, že sa za žiadnych okolností nechce vzdať Brazílčana, ale Barcelončania po tom, ako dostali za predaj Neymara do Paríža St. Germain 222 miliónov eur, sú pripravení hlboko siahnuť do vrecka, aby ofenzívneho záložníka či krídelníka obliekli do svojich farieb.

Podľa médií majú pripravených viac ako 100 miliónov eur na kúpu futbalistu. Správy z posledných dní však hovoria aj o tom, že Coutinha by vo svojich radoch rád videl aj Paríž St. Germain.

Dvadsaťpäťročný hráč je 27-násobným brazílskym reprezentantom, použiteľný v ofenzíve na viacerých pozíciách, so schopnosťami špílmachra s precíznymi prihrávkami.