Albánskeho majstra podozrievajú, že zmanipuloval zápas

Na ceste do Moldavska na stredajší zápas 2. predkola Ligy majstrov zastavila polícia autobus s výpravou albánskeho klubu a vypočúvala hráčov, trénera i manažéra klubu. „Osem hráčov bolo vybraných na základe videoanalýzy,“ vyjadril sa pre noviny Kurier Andreas Holzer, vedúci rakúskeho spolkového kriminálneho úradu pre organizovanú kriminalitu.

Kľúčové dôkazy poskytla istá firma, ktorá monitoruje podozrivé stávky. Má ísť o päťmiestnu sumu v súvislosti so zápasom. Po niekoľkých hodinách výsluchu mohli futbalisti a funkcionári pokračovať v ceste na letisko do Schwechatu a odletieť do Tiraspoľu na zápas Ligy majstrov proti tamojšiemu Šeriffu. Polícia zabavila telefóny aktérov figurujúcich v kauze. Tí najprv neboli ochotní poskytnúť svoje mobily, urobili tak až na príkaz štátneho zástupcu.

Inkriminovaný zápas s Dynamom Moskva sa skončil vysokou prehrou albánskeho majstra (0:6). Už v prvej minúte jeden z albánskych hráčov „zluftoval“ loptu, a tá skončila v prázdnej bráne a podobných čudných momentov sa vyskytlo v dueli viacero.