Návrat strateného syna. Rooney si po 13 rokoch opäť oblečie dres Evertonu

V nedeľu popoludní o tom informovali oba kluby. Tridsaťjedenročný útočník a odchovanec Evertonu sa „karamelkám“ upísal na dva roky. Výšku odstupného nezverejnili. Opačným smerom putuje belgický kanonier Romelu Lukaku, tento transfer by mali čoskoro skompletizovať.

„Získať trofeje s Evertonom by bol vrchol. Teraz naozaj cítim, že klub ide správnym smerom, priviedol správnych hráčov. Chcem byť súčasťou úspešného Evertonu," vyhlásil Rooney a doplnil:

Hral na Old Traffor, nosil pyžamo Evertonu

„Byť späť je skvelý pocit. Neviem sa dočkať stretnutia so spoluhráčmi, tréningov a zápasov. Mnohokrát som povedal, že ak odídem z Manchestru United, v Premier League by som nehral za iný klub než Everton. Úprimne, držal som to v tajnosti, no keď som bol doma s deťmi, počas ostatných 13 rokoch som nosil evertonské pyžamá. Musel som to udržať v tajnosti!“

Rooney prišiel na Old Trafford z Evertonu v roku 2004 za 27 miliónov libier, za „červených diablov“ odohral 559 zápasov a strelil 253 gólov. Od januára je najlepším kanonierom klubovej histórie, prekonal zápis legendárneho Bobbyho Charltona (249 gólov). V uplynulej sezóne – premiérovej pre Josého Mourinha ako trénera United – vypadol zo základnej zostavy.

Mourinho mu nechcel brániť v návrate

„Nie je tajomstvom, že Wayna mám dlho v úcte; počas svojho pôsobenia v klube bol vzorom profesionála a v knihách rekordov zostane zapísaný dlhý čas. Nie je jednoduché vidieť skvelého futbalistu hrať menej než by chcel; nemohol som mu brániť, keď prišiel a požiadal o návrat do Evertonu. Jeho skúsenosti a odhodlanie nám budú chýbať, želám mu do budúcnosti všetko dobré,“ povedal pre klubový web tréner Manchestru United José Mourinho.

Rooney má na konte päť titulov v anglickej Premier League, tri prvenstvá v Ligovom pohári a po jednom triumfe v Lige majstrov, Európskej lige, FA Cupe a na MS klubov. Za Anglicko odohral na seniorskej úrovni 119 zápasov, s 53 gólmi je rekordným strelcom „Albiónu“. Viac štartov (125) má na konte len niekdajší brankár Peter Shilton.

„Wayne znázorňuje víťaznú mentalitu, ktorú potrebujeme – vie, ako získavať tituly. Som veľmi rád, že sa rozhodol pre návrat domov,“ povedal pre web Evertonu jeho kouč Ronald Koeman a doplnil: „Stále má len 31 rokov, o jeho kvalitách nepochybujem. Je skvelé, že je tu.“