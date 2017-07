Lobotku sleduje aj druholigová Parma. Prestúpi na juh Talianska?

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojimi výkonmi na júnových majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku upútal pozornosť mnohých európskych klubov, najnovšie sa na Apeninskom polostrove skloňuje záujem talianskeho druholigistu US Palermo o služby tohto 22-ročného stredopoliara dánskeho FC Nordsjaelland.

Bez ďalších podrobností o tom informuje portál tuttomercatoweb.com s odvolaním sa na internetovú stránku rešpektovaného talianskeho žurnalistu Gianlucu Di Marzia. Palermo bolo v uplynulej sezóne súčasťou elitnej Serie A, nezvládlo však boj o záchranu a kleslo do druhej najvyššej súťaže.

Lobotka patril počas šampionátu v Poľsku k ťahúňom národného tímu spod Tatier. Slováci v základnej A-skupine podľahli Angličanom (1:2) a zdolali domácich Poliakov (2:1) aj Švédov (3:0), napokon im postup do semifinále ušiel o jeden gól. Technicky dobre vybaveného záložníka vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach zverencov Pavla Hapala, spomedzi 276 účastníkov európskeho šampionátu Lobotka v skupinovej fáze ako jediný získal dve takéto individuálne ocenenia.

Trenčiansky rodák s minulosťou v miestnom AS aj Ajaxe Amsterdam počas ME „21“ potvrdil záujem úradujúceho českého majstra SK Slavia Praha o jeho služby. Počas ostatných mesiacov sa Lobotka pravidelne objavuje v nominácii trénera A-tímu SR Jána Kozáka.

V uplynulých dňoch zmenilo zamestnávateľa viacero Lobotkových spoluhráčov z dvadsaťjednotky – Milan Škriniar zamieril zo Sampdorie Janov do Interu Miláno, Adam Zreľák z FK Jablonec do 1. FC Norimberg a Martin Chrien z Viktorie Plzeň do Benficy Lisabon.