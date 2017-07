Ravanelli: Hamšík je už teraz legenda Neapola

V drese talianskej reprezentácie absolvoval záverečný turnaj ME 1996 v Anglicku. „Som veľmi spokojný s tým, čo som dosiahol. Netrúfal by som si želať od osudu viac,“ tvrdí o svojej kariére bývalý výborný kanonier Fabrizio Ravanelli (48). V piatok sa ukázal v Bratislave, kde pomáhal vyberať najlepších nádejných futbalistov v rámci Italia Soccer Camp Bratislava.

Čomu sa momentálne venujete?

Chcel by som trénovať a využiť skúsenosti, ktoré som nazbieral pri mládežníckych výberoch Juventusu a z krátkeho pôsobenia vo Francúzsku. Momentálne nemám tím, ale snažím sa naďalej pohybovať vo futbalových vodách. Okrem toho som ambasádorom Juventusu. V minulosti som občas aj spolukomentoval zápasy v televízii. Teraz veľa cestujem po Európe a sledujem stretnutia naživo.

Počas kariéry ste toho veľa dosiahli. Čo radíte najvyššie?

Samozrejme, na prvom mieste je víťazstvo v Lige majstrov s Juventusom. No celé pôsobenie v Turíne bolo nádherné. Najmä preto, že som bol odmalička veľký fanúšik klubu. Pre mňa bola obrovská česť, obliecť si pruhovaný dres Juve. Som rád, že som s klubom spojený a môžem pôsobiť ako jeho ambasádor.

Každý športovec si veľmi váži aj to, keď môže nastúpiť v drese svojej krajiny.

Keď ma prvý raz povolali do národného tímu a nastúpil som v reprezentačnom drese, bola to pre mňa veľká vec. Najväčším zážitkom bolo, keď som bol najlepším talianskym strelcom kvalifikácie o postup na ME 1996. V repre­zentácii som sa držal štyri roky a bolo to najkrajšie obdobie mojej kariéry.

Nastúpili ste aj v jednom zápase proti Slovensku. Spomínate si naň?

Samozrejme, rád si naň spomínam. Vyhrali sme a strelil som aj gól! Bol to náročný duel, Slovensko totiž vždy malo veľmi húževnatý tím, v ktorom vynikali individuality. V ostatných rokoch máte veľmi kvalitné mládežnícke výbery – pamätám si vzájomné súboje dvadsaťjednotiek z nedávnej minulosti. V dobrom svetle sa ukázali vaši hráči aj na nedávnych ME do 21 rokov.

Ako sa vám páči súčasná slovenská seniorská reprezentácia?

Veľmi vidieť, ako šla úroveň vášho tímu v posledných rokoch nahor. Máte veľa futbalistov, ktorí hrávajú v zahraničí v dobrých súťažiach. V Taliansku pôsobia Hamšík či Kucka a vynikajúci je aj stopér Škrtel, ktorý dlhé roky pôsobil v Liverpoole. Vaši hráči zbierajú v zahraničí cenné skúsenosti a potom ich vracajú späť v drese reprezentácie. Marek Hamšík je už teraz legenda Neapola a pomaly prepisuje všetky klubové historické tabuľky.

Čo sa vám na ňom najviac páči?

Marek je nesmierne šikovný futbalista, ktorý si už veľmi dlho drží stabilne vysokú formu a ešte stále sa zlepšuje. Vie kopať pravou aj ľavou nohou, navyše je veľmi inteligentný človek a obrovský profesionál. V Neapole ho všetci zbožňujú, lebo je klubu verný. Aj Neapol je veľký klub a nie každý môže hrať za najslávnejšie kluby na svete Real Madrid či Barcelonu. Nikdy neviete, koľko príležitostí by tam dostával. V Neapole je síce menšia konkurencia, no on je kapitán a všetci si ho tam veľmi vážia. Dobré meno si v Taliansku urobili aj Kucka či Škriniar.

Keď sa obzriete za svojou kariérou, chýba vám niečo?

Vôbec nie. Som veľmi spokojný s tým, čo som dosiahol. Zahral som si za svoj vysnívaný klub a reprezentoval svoju krajinu. Som vďačný Bohu za to, čo všetko som počas futbalovej kariéry zažil. Vždy sa musíte snažiť nájsť svoje šťastie. Užíval som si futbalový život a šťastie som našiel aj v podobe svojej rodiny s manželkou a troma deťmi. Netrúfal by som si priať od osudu ešte niečo navyše.

Hrá niektorý z vašich troch synov futbal?

Všetci traja. Prostredný Luca pôsobí v Sassuole. Je stredným obrancom.

Stretli ste sa v Bratislave s bývalým spoluhráčom z Middlesbrough Vladimírom Kinderom?

Bohužiaľ nie. Veľmi dobre si ho pamätám. Bol to obrovský profesionál a kvalitný futbalista. Celkom rád by som sa s ním stretol a porozprával.

Zahráte si ešte občas futbal?

Jasné, rád si zakopem. Len ihrisko už musí byť čo najmenšie, aby som nemusel veľa behať (smiech).

Vraj sa rád bicyklujete. Poznáte Petra Sagana?

Samozrejme, že Petra poznám. Nie osobne, ale rád ho sledujem. Cyklistike sa v ostatných rokoch intenzívne venujem. Chodím aj na súťaže. Škoda, že som už taký starý. Inak by zo mňa možno bol aj profesionál.