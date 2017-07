Neboli sme to my, smútia Španieli. Nemecký kouč: Totálne zaslúžený titul

Nemeckí futbaloví reprezentanti do 21 rokov boli na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku jeden inkasovaný gól od vyradenia už pred semifinále, do ktorého by v takom prípade išli Slováci, napokon získali titul.

V piatkovom finále v Krakove pred 14 059 divákmi zvíťazili 1:0 nad Španielmi vďaka účinnej hlavičke univerzála pravej strany ihriska Mitchella Weisera zo 40. min.

Nemecko sa raduje zo svojho druhého zlata na ME „21“, premiérový získalo v roku 2009 vo Švédsku. Vo vtedajšom kádri bolo šesť neskorších majstrov sveta medzi dospelými: Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira a Mesut Özil. Koučom vtedy bol Horst Hrubesch.

Gólový hrdina Weiser z Herthy Berlín v zostave zastúpil zraneného Davieho Selkeho a stal sa žolíkom kouča Stefana Kuntza, ktorý na deň presne 21 rokov dozadu ako hráč oslavoval seniorské kontinentálne prvenstvo. Španieli zostávajú na štyroch primátoch.

„Bláznivo sa teším z toho, čo toto mužstvo dokázalo. Zvíťazili sme totálne zaslúžene, je to ohromné,“ vyhlásil kouč Kuntz podľa webu národného zväzu DFB.

„Šialené, bol to neuveriteľný zápas. Ešte nikdy som nezažil takúto bojovnosť nejakého tímu,“ skonštatoval Weiser. „Je neskutočné byť súčasťou takéhoto tímu, v ktorom jeden za druhého natoľko tvrdo bojuje. Bol to dnes úžasný pocit,“ rozplýval sa obranca Niklas Stark, citoval ho portál Európskej futbalovej únie (UEFA).

„Mali sme výborný vstup do finále, boli sme super agresívni a nedovolili sme Španielom prevziať taktovku. Vynikajúco sme zahrali už proti Angličanom, ale prvý polčas finále nám vyšiel vskutku mimoriadne. Celkovo sme predviedli pravý charakter tohto mužstva,“ povedal stredopoliar Max Meyer.

„Prvý polčas bol z našej strany chabý, v druhom sme sa až do konca snažili dostať sa nazad. Chalanom môjho veku som v šatni povedal, že si musíme udržať hlavy hore. Budeme mať druhú šancu v roku 2019 a som presvedčený, že sa jej chopíme,“ uviedol španielsky záložník Dani Ceballos, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja, v tejto súvislosti podotkol: „Je to trpkosladký pocit. Potešil ma ten honor, ale vymenil by som ho za trofej pre celý tím…“

Kapitán zdolaných Gerard Deulofeu vyhlásil: „Je to škoda… Na finále sme nastúpili s dobrou formou, ale súper bol dnes lepší, v prvom polčase nás prevýšil, nepodarilo sa nám ukázať pravú tvár a zaplatili sme za to. V druhom dejstve sme sa síce zlepšili a dominovali sme, ale nedosiahli sme potrebný gól. Čosi nám chýbalo – duch tohto tímu a jemnocit. Som však hrdý na mojich spoluhráčov, hoci nepocestujeme domov s trofejou.“

Tréner Albert Celades glosoval: „Vedeli sme o prednostiach Nemcov, mali sme všetko odsledované. Každý zápas je však iný. V prvom polčase nás súper trápil, necítili sme sa komfortne, nevyvíjalo sa to podľa našich predstáv, neboli sme to my. Pokúšali sme sa zvrátiť to, ale nestalo sa.“