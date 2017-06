Takmer ich vyradili Slováci. Mladí Nemci sú majstrami Európy

Majstrovská radosť. Nemci ovládli Euro do 21 rokov.

Majstrami Európy hráčov do 21 rokov sa stali futbalisti Nemecka, ktorí triumfovali v Krakove nad Španielmi tesne 1:0 v piatkovom finále kontinentálneho šampionátu tejto vekovej kategórie v Poľsku.

Do duelu vstúpili aktívnejšie Španieli, no už po pár minútach prevzali iniciatívu Nemci, ktorých tlak vyústil do gólu Mitchella Weisera v 40. min.

Zásah krídelníka Herthy Berlín sa napokon ukázal ako víťazný. V druhom polčase mladí Španieli síce zlepšili svoj herný prejav a na trávniku jednoznačne dominovali, ale bez gólového efektu.

Náhradným rozhodcom zápasu bol slovenský arbiter Ivan Kružliak.