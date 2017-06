Čile stačili tri penalty a zázračný brankár Manchestru City

V riadnom hracom čase aj v predĺžení diváci márne čakali na presné zásahy. Tých sa dočkali aj v jedenástkovom rozstrele, v ktorom žiaril čilský brankár Claudio Bravo.

Gólman Manchestru City nepustil za svoj chrbát pokusy Ricarda Quaresmu, Joaa Moutinha ani Naniho a keďže jeho spoluhráči Arturo Vidal, Charles Aránguiz a Alexis Sánchez nezaváhali, mužstvo trénera Juana Antonia Pizziho zabojuje v nedeľu 2. júla v Petrohrade o svoj premiérový triumf na Pohári konfederácii s lepším zo štvrtkového druhého semifinále Nemecko – Mexiko (začiatok o 20.00 h SELČ). Portugalsko nastúpi v rovnaký deň v dueli o 3. miesto (začiatok o 14.00 h SELČ v Moskve).

„Myslím si, že Claudio Bravo bol pri penaltách úžasný takisto ako hráči, ktorí premenili svoje pokusy. Zaslúžene sme postúpili do finále. V rozstrele nikdy neviete, čo sa stane, ale keď Arturo Vidal skóroval a náš brankár chytil prvú jedenástku, trochu sme sa upokojili. Claudio mal veľmi dobre zanalyzovaných všetkých hráčov súpera. Pripravil sa na nich veľmi dobre a preto sme nakoniec dokázali vyhrať. Možno mal aj šťastie, ale nepovedal by som, že to bolo len o šťastí,“ vyhlásil podľa webu soccerway.com čilský kouč Pizzi.

Čiľania triumfovali v ostatných dvoch edíciách Copa América, vo finálových dueloch zakaždým zdolali mužstvo Argentíny až po strelách zo značky pokutového kopu. Tím „La Roja“ opäť predviedol, že si vo vypätých chvíľach dokáže zachovať chladnú hlavu. „Samozrejme, počítali sme aj s možnosťou, že sa rozhodne až v rozstrele, ale iné je venovať sa tejto štandardnej situácii na tréningu a iné ju realizovať v semifinále alebo vo finále dôležitého turnaja. Predtým sme boli dvakrát úspešní na Copa América a dnes sme to zvládli opäť. Som veľmi hrdí na tento tím. Hráči si vážia, že majú na sebe čilský dres a voči svojej krajine cítia veľkú zodpovednosť. Dúfam, že sa nám vo finále podarí dosiahnuť veľký úspech,“ doplnil 49-ročný rodák z argentínskeho Santa Fe, ktorý počas aktívnej hráčskej kariéry reprezentoval Španielsko (1994–1998). Jeden z ôsmich gólov v najcennejšom drese zaznamenal aj proti Slovensku, bolo to 13. novembra 1996 v zápase kvalifikácie o postup na MS 1998, Španieli zvíťazili v dueli na Tenerife 4:1.

Muž zápasu Bravo priznal, že sa v jeho priebehu necítil príliš komfortne, keďže iba nedávno prekonal zranenie ľavého lýtka. „Ešte to z mojej strany nebolo ono, ale najdôležitejšie je to, že sme postúpili do finále. Myslím si, že to bol vyrovnaný duel, Portugalsko malo dosť šancí na skórovanie. Tajomstvo nášho úspechu spočíva v tom, že si nikdy neprestávame veriť a vždy vydáme zo seba všetko, čo je v našich silách,“ skonštatoval 34-ročný gólman.

Kormidelník zdolaného mužstva Fernando Santos nebral prehru ako tragédiu a svojich hráčov označil za hrdinov. „Čilský brankár bol dnes fantastický, no musím povedať, že moji traja hráči, ktorí dnes nepremenili svoje pokusy, boli hrdinami minulý rok vo štvrťfinále ME proti Poľsku. Vtedy to vyšlo, tentoraz nie. Mojich hráčov si však vždy zastanem,“ povedal 62-ročný rodák z Lisabonu a dodal: „Čilský tím nedá svojmu súperovi takmer žiadny voľný priestor. Mohli sme to vidieť už v zápase s Nemeckom (1:1) pred niekoľkými dňami. Čile zvíťazilo a musíme mu zablahoželať k postupu. V budúcnosti musíme v niektorých momentoch hrať inteligentnejšie a s jasnejšou mysľou.“

Duel Portugalsko – Čile bol v histórii Pohára konfederácií 11. zápasom, v ktorom sa muselo predlžovať, a šiestym, v ktorom sa rozhodlo až v penaltovej lotérii. Reprezentačné tímy týchto dvoch krajín sa na medzinárodnom fóre stretávajú iba veľmi zriedka. Bol to iba štvrtý vzájomný duel, pričom prvá vzájomná konfrontácia sa uskutočnila ešte v roku 1928 na OH v Amsterdame.