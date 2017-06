Škrtelov agent: Návrat do Anglicka je nereálny

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel sa nevráti do anglickej Premier League. Hráčov agent Karol Csontó poprel fámy o tom, že by 32-ročný stopér mal po roku strávenom v tureckom klube Fenerbahce Istanbul znova brázdiť trávniky na Britských ostrovoch.

V minulých dňoch sa v súvislosti so Škrtelom spomínal interes troch klubov z „kolísky futbalu“ – Swansea City, Newcastlu United a Stoke City. „Martinov odchod nie je vôbec reálny. Deväť rokov v Premier League stačilo, do Anglicka by nešiel, ani keby sa ozvala Chelsea… V Istanbule je šťastný,“ povedal šéf agentúry Stars and Friends pre stredajšie vydanie denníka Šport.

Škrtel prišiel do Istanbulu minulý rok po osemročnom pôsobení v FC Liverpool. Pri Bospore má ešte dva roky platný kontrakt a Csontó si myslí, že ho aj dodrží.

„Som si tým takmer istý. Nemá veľký význam, aby sa po roku opäť sťahoval. K podmienkam, aké má vo Fenerbahce, by sa teraz ani platovo pravdepodobne nedokázal nikto priblížiť,“ myslí si popredný slovenský hráčsky agent.