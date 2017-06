Hurikán Saúl zdevastoval Taliansko. Výstavný bol najmä jeho druhý gól

Hetrik Marca Asensia do siete Macedónska (5:0) v skupinovej fáze nezostal jediným takýmto počinom v podaní španielskych futbalistov na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.

V semifinále proti Talianom sa rovnakým spôsobom zaskvel ďalší hráč z Madridu, akurát tentoraz z Atlética – Saúl Ňíguez. Tri góly strelil v rozpätí 21 minút druhého polčasu a najmä ten druhý ľavačkou spoza šestnástky by mohol ašpirovať aj na jeden z najkrajších na celom šampionáte.

„Hurikán Saúl zdevastoval Taliansko,“ hrdo napísala španielska Marca a doplnila, že teraz to chce už len zlaté vyvrcholenie. Španielsko si poradilo so svojím odvekým rivalom Talianskom 3:1 a po tretí raz za ostatné štyri ME do 21 rokov si zahrá o titul. Ak Španieli v piatkovom krakovskom finále od 20.45 h zdolajú Nemcov, po piaty raz získajú európsku korunu v tejto vekovej kategórii a historicky sa dotiahnu práve na dosiaľ najúspešnejších Talianov.

„Je to skvelý hráč, ktorý hrá dlhodobo na vysokej úrovni vo svojom klube aj v reprezentácii. Je výborný smerom dopredu, ale výrazne nám pomáha aj v defenzívnej činnosti. Srší z neho hlad po futbale a to je pre španielsky futbal radostné konštatovanie,“ povedal španielsky tréner Albert Celades na adresu Saúla Ňígueza.

Gólový zostrih zápasu, Sáulov druhý zásah v čase 0.55

K semifinálovmu duelu proti Talianom, ktorí hrali od 58. min bez vylúčeného Gagliardiniho, ešte rád poznamenal: „Čelili sme náročnému súperovi. Mali sme dobré, ale aj horšie fázy, ale som šťastný ako to celé dopadlo. Teší ma, že hráči chceli bojovať do konca zápasu. Máme skvelých hráčov a ich najväčšia devíza je tímový duch.“

Talianom sa síce gólom Bernardeschiho v 62. min podarilo aj v početnej nevýhode zmazať jednogólový náskok Španielov, ale na ďalšie dva zásahy Saúla Ňígueza už nevedeli odpovedať.

„Pred šampionátom bol náš hlavný cieľ dostať sa do finále, napriek tejto prehre sme dosiahli dobrý výsledok, veď sme hrali s desiatimi. Máme síce hráčov zo Serie A, ale Španieli prišli do Poľska so Saúlom, ktorý má za sebou 20–30 zápasov v Lige majstrov. Tiež majú Gerarda Deulofeua, ktorý hrával okrem Španielska už aj v Anglicku či Taliansku. Nakoniec treba priznať, že medzinárodné zápasy sú iná kategória ako naša liga,“ uviedol taliansky tréner Luigi Di Biaggio.

Okrem Saúla Ňígueza zaujal v utorňajšom stretnutí v Krakove aj jeho partner zo záložnej formácie Dani Ceballos. Hráč Betisu Sevilla, ktorého by údajne rád zlanáril Real Madrid, predviedol počas zápasu deväť vydarených driblingov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný hráč v celom priebehu turnaja. V prvom polčase navyše nepokazil ani jednu z 29 prihrávok.