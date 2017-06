Značka FK Dukla končí, nástupcom je MFK Dukla Banská Bystrica

Táto informácia by sa mala potvrdiť v najbližších dňoch. Vyplýva to z informácií portálov futbalnet.sk a BBonline.sk.

Očakávaný scenár o nepokračovaní klubu FK Dukla, ktorý za ostatné dve desaťročia zažil návrat medzi elitu, súboje v európskych súťažiach aj s Benficou Lisabon či opätovný pád, sa napokon naplnil. Klub okrem športového neúspechu a problémov s dlhodobým zabezpečením rozpočtu, dobehli finančné resty z minulosti.

"Ako FK Dukla sme neprihlásili žiadne mužstvo do súťaží, a to ani do tretej ligy mužov ani do mládežníckych súťaží,“ povedal pre BBonline.sk predseda predstavenstva FK Dukla, a.s. Ľubomír Messinger.

Došlo k prihláseniu jednotlivých družstiev – mužov do stredoslovenskej tretej ligy, ako aj mládežníckych mužstiev, pod hlavičkou iného klubu, čiže MFK Dukla Banská Bystrica. Otázkou v súvislosti s budúcnosťou futbalu pod Urpínom nie je len názov klubu, ale aj jeho domovský stánok či budúce sídlo.

„V prípade stredoslovenskej tretej ligy však už nároky na infraštruktúru nie sú tak vysoké, ako v celoslovenských súťažiach. Futbalisti by tak dočasne, v prípade dohody s VŠC Dukla, mohli pokračovať na Štiavničkách, ale napríklad aj v spomenutej Kremničke. Štiavničky sa rekonštruovať budú, no či si tam ešte zahrá futbalová Dukla, je otázne,“ uviedol portál BBonline.sk.