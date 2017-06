Podvody? Neúnavný Ronaldo má svedomie čisté

Ako Messi či Neymar

Cristiano Ronaldo má v ostatných týždňoch hlavu plnú starostí. Portugalského futbalistu obvinili v Španielsku z toho, že v rokoch 2011 až 2014 sa dopustil štyroch daňových podvodov v celkovej výške 14,7 milióna eur. V hre je predaj marketingových práv na jeho meno cez firmu registrovanú v daňovom raji – na Panenských ostrovoch.

Jeden z najlepších hráčov v histórii obvinenia (samozrejme) odmietol. V okamihu sa však začali šíriť špekulácie. Rodák z Madeiry je údajne natoľko pohoršený, urazený či sklamaný, že z Realu ešte počas nadchádzajúceho letného prestupového termínu odíde.

Zdá sa však, že štvornásobný držiteľ Zlatej lopty sa svojou budúcnosťou a vážnymi opletačkami so zákonom príliš nezaoberá. Pozornosť sústredí na to, čo mu ide najlepšie – na futbal. Ronaldo žiari na Pohári konfederácií. Na ruských trávnikoch dotiahol svoju krajinu už do semifinále. Portugalsko zdolalo v základnej A-skupine domáci výber (1:0), Nový Zéland (4:0) a uhralo remízu (2:2) s Mexikom. Ronaldo skóroval v dvoch z trojice zápasov. Strelecky sa presadil dva razy – zakaždým šlo o víťazný gól.

„Som šťastný. Náš tím je pripravený na to, aby v Rusku triumfoval,“ vravel Ronaldo po súboji s Novozélanďanmi.

Po prevalení obvinení sa dočkal rozsiahlej kritiky. Rovnakej, akej pred časom čelili pre daňové úniky aj barcelonské esá – Lionel Messi a Neymar. Argentínčan už má po súde, pojednávanie s Brazílčanom bude pokračovať.

Výnimka medzi hviezdami

Zatiaľ čo Messimu s Neymarom priznali španielske súdy vinu, Ronaldo ju odmieta. „Moje svedomie? Je vždy čisté,“ odvetil na jednu z novinárskych otázok počas Pohára konfederácií. Médiá mu, samozrejme, pripomenuli, že je najlepšie zarábajúcim športovcom sveta – s ročným príjmom (vrátane marketingu) vo výške 83 miliónov eur.

Mimochodom, v Rusku je Ronaldo suverénne najjagavejšou hviezdou. Turnaj, ktorý sa tradične koná rok pred svetovým šampionátom, len málokedy láka veľké futbalové mená. Aj tentoraz pricestovali do Ruska mnohé z tímov bez unavených opôr. S výbermi, ktoré budú na majstrovstvách sveta úplne odlišné.

Ronaldo však neváhal. Únavu ignoroval. Reprezentačný dres si na seba obliekol napriek tomu, že už nie je najmladší (32 rokov). Napriek tomu, že v klubových farbách odohral počas uplynulej sezóny takmer päťdesiat zápasov. A v nich sa rozhodne nešetril. Bol to práve on, vďaka komu sa Real tešil z triumfu v domácej súťaži i Lige majstrov.

„Všetci z neho cítime ohromnú motiváciu. Tento turnaj berie mimoriadne vážne. Sústredí sa len na to, aby pomohol národnému tímu a spolu sme dosiahli ďalší úspech,“ vyzdvihol kapitána o jedenásť rokov mladší spoluhráč André Silva.

Pre Ronalda je reprezentačný dres posvätný. Nevyzliekli ho z neho ani problémy so zákonom. V hlave má jediné: zisk ďalšej trofeje. Zvyšok príde na rad neskôr.