Talianski mladíci nezvládli prehru. Čechom po zápase nepodali ruky

Českí futbalisti do 21 rokov zdolali v stredajšom zápase Taliansko 3:1 a v záverečnom dueli C-skupiny s Dánskom ešte budú mať o čo hrať. Výhrou si udržali nádej na postup do semifinále.

Gólový zostrih zápasu Česko - Taliansko

Fanúšikovia v Tychách videli počas zápasu provokovanie z talianskej strany a po záverečnom hvizde si s českými mladíkmi nepodali ruky. Okrem brankára Gianluigiho Donnarummu všetci z ihriska odišli.

„To sú jednoducho Taliani, asi je to o nich aj známe. Neuniesli to, ale mne nevadí, že mi nepodali ruku. Majú to v charaktere, sú nepríjemní v súbojoch, odplácajú. Rozhodca tomu tiež veľmi nepomohol, pískal trochu zvláštne. Ale zvládli sme to v hlavách a nenechali sme sa vyprovokovať," uviedol pre ČTK kapitán a strelec úvodného gólu Michal Trávník.

„Majú tam veľkých hráčov, individuality. Počítali s tým, že nad nami vyhrajú. Možno ich potom ich egá nedovolili podať si s nami ruky. O to viac ma teší, že sme to zvládli," doplnil pre idnes.cz útočník Patrick Schick, ktorý pôsobí v Sampdorii Janov, takže hráčov v drese súpera poznal.