Nemecká pýcha? Najlepší moment Neuera prišiel po zápase

Löw ho podržal

Brankársky post je pýchou nemeckej futbalovej reprezentácie už desaťročia. Aj vďaka výnimočnosti medzi tromi žrďami dosiahli štvornásobní majstri sveta a trojnásobní európski šampióni na medzinárodnej scéne ohromné úspechy.

Po úvodnom zápase Nemcov na tohtoročnom Pohári konfederácií sa svetové médiá i experti znovu zamerali na muža s rukavicami na rukách. Tentoraz však v súvislosti s brankárom nezneli slová chvály. Na hlavu Bernda Lena sa sypala kritika.

„Pre nášho brankára to bol mizerný večer. Viete, kedy sa dočkal svojich najlepších momentov? Po zápase. Keď vysvetľoval zaváhania," napísal denník Frankfurter Allgemeine. Slová, ktoré hovoria za všetko.

Čo sa vlastne stalo?

Zverenci Joachima Löwa síce zdolali v Soči Austráliu 3:2, no o víťazstvo sa obávali až do posledných sekúnd. Horúce chvíle im pripravil práve gólman Leverkusenu, nemal čisté svedomie ani pri jednom z presných zásahov tímu z Oceánie.

Najprv mu popod ruky prekĺzla chytateľná strela Rogica spoza šestnástky. Následne v nich neudržal ani ďalší pokus, ktorý za jeho chrbát pohodlne dorazil Juric. „Pred prvým gólom nebol v jednoduchej situácii. Druhú strelu mohol udržať, napriek tomu nepochybujem o jeho schopnostiach. Je to kvalitný brankár, čo zakaždým dokazuje na tréningu," podržal svojho zverenca na tlačovej besede Löw.

Zostrih zápasu Nemecka s Austráliou

Debutoval so Slovákmi

Jeho slová sú lichotivé. Štatistiky už o niečo menej. Austrálčania vyslali na 25-ročného Lena štyri strely. Polovica z nich skončila za jeho chrbtom. Príliš veľa na brankára, ktorý sa pred mesiacom vyjadril, že chce byť jedným z najlepších na svete a túži po prestupe do slávneho Realu Madrid.

„Uznávam, druhému gólu som mal zabrániť. Situácia pred prvým vyzerala síce pomerne jednoducho, no taká vôbec nebola. Išlo o prudkú strelu, pred ktorou som musel náhle zmeniť smer," obhajoval sa Leno. Dosiaľ odchytal v národnom drese päť zápasov. Debutoval vlani – pred európskym šampionátom – v príprave so Slovenskom. Pri augsburskej prehre 1:3 (za hostí skórovali Hamšík, Ďuriš, Kucka) inkasoval dva góly. Po polčase striedal.

Lena uprednostnil Löw v súboji s Austrálčanmi pred dvojicou Kevin Trapp (Paríž St. Germain), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona). Toto trio bojuje rok pred štartom majstrovstiev sveta o to, kto bude na ruských trávnikoch, kde na Nemcov čaká neľahká obhajoba titulu, robiť dvojku suverénnemu Neuerovi. Ale aj o to, kto vôbec do Ruska pocestuje – miestenky sú tri, kandidátov podstatne viac.

„Vieme, aká je naša pozícia. Sme vyrovnaní brankári, na tréningoch zo seba zakaždým vyžmýkame všetko. Aby tréner vedel, že sa na nás v prípade absencie Neuera môže spoľahnúť," hovoril Leno v predvečer zápasu s Austráliou.

Po ňom už o spoľahlivosti vravieť nemohol. „Šťastie mi veru neprialo. Podstatné však je, že sme zvíťazili, aj keď spokojní zrejme nemôžeme byť," odpovedal Leno na jednu z otázok nemeckého denníka Bild.

Nemci sa v základnej skupine ešte stretnú s Kamerunom a Čile. Dočká sa Leno znovu vzácnej Löwovej dôvery?