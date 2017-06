Nemci sa potrápili. Austrália siahala v súboji s favoritom na bod

Favorita poslal do vedenia Lars Stindl už v 5. min, v 41. min na to za „protinožcov“ odpovedal Tom Rogic, ale ešte do polčasovej prestávky znova zabezpečil Nemecku vedenie Julian Draxler, a to z pokutového kopu.

Keď v 48. min upravil na 3:1 Leon Goretzka, zdalo sa, že úradujúci majstri sveta definitívne preberajú taktovku. V 56. min však znížil Tomi Juric a zverenci Joachima Löwa sa ešte báli o výsledok. Napokon odolali.

Zostrih zo zápasu Austrália - Nemecko.

Už v nedeľu v Moskve si v rovnakej skupine Čile poradilo s Kamerunom 2:0.

Najlepšie dva tímy v tabuľkovom poradí každej z dvoch skupín postúpia do semifinálových bojov, kde sa stretnú systémom „na kríž“. Víťazi postúpia do finále, zdolaní semifinalisti nastúpia v zápase o tretie miesto.