Portugalci dvakrát viedli, no napokon nedokázali získať všetky tri body. V prvom polčase na zásah Ricarda Quaresmu odpovedal Javier Hernández, v závere stretnutia poslal do výhody Portugalsko Cédric Alves, no Héctor Moreno vzápätí vyrovnal.

A-skupina:

Portugalsko – Mexiko 2:2 (1:1)

Góly: 34. Ricardo Quaresma, 86. Cédric Alves – 42. J. Hernández, 90.+ H. Moreno, rozhodoval: Pitana (Arg.)