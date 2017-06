Angličania padli v Paríži. Nestačili im ani dva góly Harryho Kanea

Francúzi hrali od 47. min oslabení o stopéra Raphaela Varana, ktorý videl „prísnu“ červenú kartu za podkopnutie súpera vo vnútri šestnástky. Navyše, domáci boli potrestaní aj pokutovým kopom, ktorý premenil Harry Kane. Bol to už druhý gól útočníka Tottenhamu v zápase.

Už v 9. min Kane otvoril strelecký účet zápasu po ukážkovej kombinačnej akcii, keď skóroval do prázdnej bránky. Skóre na francúzsku stranu po prvý raz preklopili Samuel Umtiti a v závere prvého polčasu Djibril Sidibe. V druhom polčase potom rozhodol už spomenutý útočník Dortmundu Dembélé.

Parížsky duel dvoch velikánov európskeho futbalu sa niesol aj v duchu podpory obetiam nedávnych teroristických útokov v Londýne a Manchestri. Pred zápasom vyšli hráči z kabín za za zvukov skladby „Do not look back in Anger, čiže "Neobzerajte sa späť v hneve“ od anglickej skupiny Oasis. Známu popovú hymnu hrala skupina hudobníkov a zbor francúzskej republikánskej gardy so spevákom v uniforme. Na tribúnach, ktoré sa pridali k spievaniu (neskôr aj oboch hymien) boli prítomní britská premiérka Theresa Mayová a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Prípravný zápas – výsledok:

Francúzsko – Anglicko 3:2 (2:1)

Góly: 22. Umtiti, 43. Sidibe, 80. Dembélé – 9. a 48. H. Kane (druhý z pok. kopu), ČK: 47. Varane (Fr.)