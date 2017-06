Islandský zázrak pokračuje. Toto nebolo skutočné Chorvátsko, tvrdí Čavrič

Hördur Björgvin Magnússon z Islandu (vľavo) na snímke z ME 2016.

Hördur Björgvin Magnússon z Islandu (vľavo) na snímke z ME 2016. Autor: SITA/AP , Thanassis Stavrakis

Islandskí futbalisti dosiahli ďalší podivuhodný úspech. V nedeľňajšom kvalifikačnom dueli o postup na MS 2018 do Ruska zvíťazili v Reykjavíku nad hráčmi Chorvátska 1:0 a v tabuľke I-skupiny sa bodovo dotiahli na tohto súpera (oba tímy po 13 bodov, pozn.).

Priebeh duelu nenasvedčoval, že by favorizovaní Chorváti mali na severe Európy zakopnúť. Nevytvárali si jednu šancu za druhou a svojou hrou nedvíhali divákov zo sedadiel, no priebeh stretnutia mali pod kontrolou. Domáci sa snažili presadiť svojimi typickými zbraňami – nasadením, vysokým pressingom a zdravou agresivitou. Až do konca nepoľavili a dočkali sa zaslúženej odmeny – v 90. min zahral rohový kop Gylfi Sigurdsson a ľavý obranca Hördur Björgvin Magnússon presnou hlavičkou rozhodol.

„Myslel som si, že životný zásah som strelil proti Írsku. Hádajte, čo to prekonalo. Poďme, Island,“ napísal na twitteri 24-ročný hrdina duelu. Magnússon, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v anglickom druholigovom tíme Bristol City, zaznamenal druhý reprezentačný gól.

Chorváti boli z prehry, pochopiteľne, sklamaní, veď v prípade remízy mohli mať pohodlný trojbodový náskok pred trojicou prenasledovateľov Island, Turecko a Ukrajina.

„Bohužiaľ, je to pre nás zlý výsledok. Na konci zápasu sme už boli dosť nervózni, keďže sa nám nedarilo nájsť spôsob, ako si proti Islanďanom utvoriť šance. Inkasovali sme gól v poslednej minúte, trestuhodne sme nechali voľného hráča päť metrov od našej bránky. Súper zvíťazil zaslúžene. Pred nami sú ešte štyri zápasy. Musíme hrať lepšie, ak sa chceme kvalifikovať na MS,“ povedal pre Sportske Novosti chorvátsky defenzívny záložník Milan Badelj.

„Toto nebolo skutočné Chorvátsko. Ovládli sme priebeh duelu, ale od úvodnej minúty sme sa nedokázali presadiť. V našej hre bolo príliš veľa technických nedostatkov, zlých prihrávok a problémov pri spracovaní lopty. Domáci mali oveľa viac energie, lepšie napádali, hrali agresívnejšie. Zápas bez šancí nakoniec vyústil do najtesnejšej výhry Islandu, ale štyri kolá pred koncom kvalifikácie sme stále na prvom mieste v skupine. Veríme, že vo zvyšných stretnutiach potvrdíme, že Chorvátsko si zaslúži skončiť prvé a postúpiť na svetový šampionát,“ vyhlásil kouč „Vatrenich“ Ante Čačič.

V ďalších dueloch tejto skupiny získali Ukrajina aj Turecko povinné tri body na ihriskách papierovo slabších súperov. Ukrajinci zvíťazili 2:1 vo Fínsku, Turci si v albánskej Škodre rozdielom triedy poradili s „domácimi“ Kosovčanmi (4:1).