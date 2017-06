Pľuvance, kopance, údery päsťami. Manolas si zrejme v šatni od Džeka odsadne

Ak chceli zverenci domáceho trénera Mehmeda Baždareviča preskočiť Grékov, dostať sa na 2. miesto a nestratiť kontakt s vedúcimi Belgičanmi, potrebovali zvíťaziť. Pomerne vyrovnaný priebeh priniesol z ich strany dominanciu v počte streleckých pokusov medzi tri žrde 6:0, no do bránky Orestisa Karnezisa neprenikol ani jeden.

Gréci umnou hrou docielili, že v tabuľke eliminačnej H-skupiny zostali druhí s 12 bodmi, Bosna a Hercegovina naďalej figuruje na 3. priečke (11). Bosniansku pozápasovú frustráciu asi najviac demonštroval útočník Edin Džeko, ktorý dokonca neváhal zodvihnúť ruku na spoluhráča z AS Rím Kostasa Manolasa a uštedriť mu úder priamo do tváre. Stret spoluhráčov z „večného mesta“ rozprúdil krv v žilách aj ich spoluhráčom. Vzduchom okrem nadávok lietali aj pľuvance, kopance či údery päsťami.

„Niektoré veci by sa vo futbale nemali stávať,“ povedal Manolas pre Cosmote TV. Ak doteraz Džeko s Manolasom sedávali v šatni AS Rím vedľa seba, po tomto incidente si Grék zrejme odsadne inde. Dvadsaťpäťročnému stopérovi sa nepáčilo ani správanie domácich fanúšikov. Tí pred úvodným výkopom vypískali grécku hymnu. „Je hanba, že Bosniaci nerešpektujú našu hymnu. Toto nemá s futbalom nič spoločné,“ doplnil rodák z ostrova Naxos.

Incident medzi Džekom a Manolasom

„Chcem povedať najmä to, že sme videli veľmi zaujímavý zápas. Obidva tímy hrali dobre a bojovali o každú piaď ihriska. V prvom polčase dominovali domáci, ale po prestávke sa to zmenilo a do 80. min sme boli jednoznačne lepší. Vytvorili sme si niekoľko šancí, akurát škoda, že sme nestrelili gól. Na druhej strane, Bosna a Hercegovina premárnila niekoľko príležitostí v úplnom závere stretnutia,“ cituje Radio Sarajevo nemeckého kouča na lavičke Grécka Michaela Skibbeho.

Ten sa k nervóznej pozápasovej dohre sa príliš nechcel vyjadrovať, no na záver tlačovej konferencie povedal, že asistent domáceho kouča napadol jedného z jeho zverencov, ktorý pri bitke prišiel o zub.

UEFA zatiaľ k celej záležitosti nevydala stanovisko. Previnilci však v podobných prípadoch nezvyknú vyviaznuť bez trestu. Bosniansky tréner Baždarevič sa nervozitu svojich zverencov snažil ospravedlniť prehnane tvrdou hrou gréckeho mužstva.

„Škoda, že ste sa neboli pozrieť v našej šatni na nohy našich hráčov. Dvaja moji chlapci skončili dokonca v nemocnici,“ povedal 56-ročný rodák z Višegrádu a k šanciam Bosny a Hercegoviny na postup na MS doplnil: „Nechcem byť demagóg, ale treba sa pozrieť na to, že my aj náš piatkový súper sa ešte stretneme s Belgičanmi. Grékov však tento duel čaká skôr ako nás. Pred nami sú ešte štyri stretnutia. Pokúsime sa uhrať čo najlepšie výsledky a získať miestenku na svetový šampionát.“