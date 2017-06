Puskása a Kocsisa má na dostrel. Ronaldo dýcha na chrbát najlepším

Cristiano Ronaldo (vpravo) oslavuje gól do lotyšskej siete so spoluhráčom Andrém Silvom.

Cristiano Ronaldo (vpravo) oslavuje gól do lotyšskej siete so spoluhráčom Andrém Silvom. Autor: SITA/AP , Roman Koksarov

V piatok tam najmä jeho zásluhou úradujúci majstri Európy Portugalčania zdolali domácich Lotyšov 3:0. Ronaldove hlavičky zo 41. a 63. min prakticky do prázdnej bránky sa nemohli skončiť inak ako gólmi. K tomu pridal 32-ročný rodák z ostrova Madeira aj asistenciu na tretí zásah v podaní Andrého Silvu v 67. min.

Ronaldo aktuálne má na konte už 73 gólov v 139 vystúpeniach v drese svojej krajiny. V kvalifikácii MS 2018 skóroval už 11-krát a len dva presné zásahy ho delia od vyrovnania historického rekordu v počte gólov dosiahnutých počas kvalifikačných bojov o postup na svetový šampionát. Portugalský obranca José Fonte počastoval Ronalda veľkou chválou.

„Je to absolútny fenomén. Žiadny ďalší hráč nemá taký výber miesta v gólových situáciách ako práve on. Má ten povestný inštinkt. Je najlepší na svete, nič iné sa ani o ňom nedá povedať. Gratulácia jemu, ale vlastne aj celému nášmu tímu, že ho máme,“ nadchýnal sa Fonte na webe abola.pt. „Nebol to pre nás bezbolestný zápas, najmä v prvom polčase v úvodných 25 minútach súper hrýzol. Po druhom góle Ronalda po zmene strán sa to zlepšilo. Tento portugalský tím vie prekonávať prekážky,“ skonštatoval kouč Portugalska Fernando Santos.

Portugalské weby informujú o tom, že viac gólov v národnom drese ako Ronaldo strelili v histórii spomedzi Európanov iba dvaja legendárni Maďari Ferenc Puskás (84) a Sándor Kocsis (75). Ronaldo aktuálne o dva góly predstihol Nemca Miroslava Kloseho (71).

Cristiano Ronaldo v sezóne 2016/2017 zaznamenal na klubovej aj reprezentačnej úrovni dovedna 54 gólov. Ďalšie môže pridať na blížiacom sa Pohári konfederácií v Rusku. Pre porovnanie, jeho argentínsky prenasledovateľ v dueli o post najlepšieho svetového futbalistu Lionel Messi zaznamenal v ročníku 2016/2017 o tri súťažné zásahy viac.

Portugalčania po úvodnom zakopnutí vo Švajčiarsku (0:2) vyhrali ďalších päť kvalifikačných súbojov o postup na MS 2018 s celkovým skóre 22:1. V tabuľke B-skupiny sú na druhom mieste s trojbodovým mankom na zatiaľ stopercentných Švajčiarov.

