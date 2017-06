Francúzi padli vo Švédsku po 48 rokoch. Lloris inkasoval z polovice ihriska

Francúzsky brankár Hugo Lloris po inkasovanom góle v zápase so Švédskom.

Úradujúci vicemajstri Európy Francúzi nečakane prehrali vo Švédsku (1:2) v piatkovom dueli európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

„Tri korunky“ sa ziskom troch bodov vyšvihli na líderskú pozíciu eliminačnej A-skupiny o skóre pred Francúzov. Obe mužstvá v dueloch o „mundial“ doteraz nazbierali zhodný počet 13 bodov. Švédi sa súperovi revanšovali za prehru v novembrovom súboji v Paríži (1:2).

„Les Bleus“ viedli v štokholmskej Friends Arene od 37. min, keď sa krásnym volejom presadil kanonier z londýnskeho Arsenalu Olivier Giroud. Švédi dokázali ešte pred prestávkou vyrovnať – v 43. min ľavačkou zvnútra šestnástky tvrdo vypálil Jimmy Durmaz a bolo 1:1. Keď sa už zdalo, že sa duel skončí nerozhodne, francúzsky brankár Hugo Lloris urobil hrubú chybu v rozohrávke a Ola Toivonen stojaci tesne za poliacou čiarou pohotovou ďalekonosnou strelou zariadil švédsky triumf.

Tréner Francúzov Didier Deschamps po stretnutí smútil. Remíza by medzi súpermi ponechala trojbodový rozdiel, takto sa jeho mužstvo zosunulo na 2. pozíciu v skupine. Napriek prehre však odmietol haniť gólmana Llorisa. „Nechcem Huga odsudzovať. V minulosti nám mnohokrát vychytal dôležité zápasy,“ povedal 48-ročný rodák z Bayonne pre TF1.

Hráč anglického Tottenhamu Hotspur sa približne 15 sekúnd pred koncom nadstaveného času dopustil veľkého kiksu. Pred dobiedzajúcim Sebastianom Larssonom chcel loptu odkopnúť na súperovu polovicu, no nevyšlo mu to podľa predstáv a namiesto toho prihral Švédom na rozhodujúci gól.

„Rád sa zapája do hry, ale keď loptu vyvezie ďaleko a nepresne rozohrá, niet cesty späť. Vie, že to bola jeho chyba. Bohužiaľ, draho sme za ňu zaplatili. Hráči po stretnutí sedeli skľúčení v šatni. Najmä Hugo, keďže prehra za takýchto okolností bolí oveľa viac,“ doplnil Deschamps.

„Taký je futbal. Snažím sa mať hlavu hore. Urobil som chybu a priznám si to. Na prihrávky smerom dozadu sa snažím reagovať futbalovo, aj keď niekedy idem do rizika. Nanešťastie, švédsky hráč ma dostal pod tlak, ja som sa unáhlil a spôsobil katastrofu. Samozrejme, svoju zásluhu má na tom aj strelec víťazného zásahu,“ povedal pre L'Equipe skormútený Hugo Lloris.

Švédi triumfovali nad Francúzmi premiérovo od ME 2012, ale na domáce víťazstvo nad týmto protivníkom čakali od 15. októbra 1969, teda takmer 48 rokov. „Je to pre nás katastrofický scenár. Ak by sme aj tento duel nemali vyhrať, mali sme aspoň remizovať, aby sme Švédsko udržali za nami. Stále však máme ešte štyri zápasy. Budeme musieť tvrdo bojovať, aby sme dosiahli náš cieľ. Konfrontácia s Holandskom na Stade France (31. augusta, pozn.) bude dôležitá ako nikdy predtým,“ skonštatoval Didier Deschamps.

Šťastný hrdina Švédov Ola Toivonen sa po stretnutí v mixzóne neubránil slzám. „Na konci duelu som už bol veľmi unavený, ale keď som videl, že ku mne letí lopta, pomyslel som si: ‚Prečo nie?‘ Zariskoval som a vyšlo to,“ povedal pre Expressen 30-ročný útočník, mimochodom, hráč francúzskeho FC Toulouse. „Po novembrovej prehre vo Francúzsku sme boli veľmi sklamaní. V ťažkých chvíľach, keď už na nás doliehala únava, nám však pomohli naši priaznivci. Koncovka duelu bola neuveriteľná,“ nadviazal kapitán Švédov Andreas Granqvist.

Aj v zostávajúcich piatkových dueloch „áčka“ sa zrodili výhry domácich tímov – Bielorusi si poradili s Bulharmi (2:1) a Holanďania sa vrátili do hry o postup na svetový šampionát triumfom nad Luxemburčanmi (5:0).