Podporil nezávislosť Katalánska, rozpútal vojnu. Španieli opäť pískali na Piquého

„Nie je to férové, že sa na neho píska. Za to všetko, čo odviedol pre reprezentáciu, si to nezaslúži. Pískanie ľudí ma však neznepokojuje. Starám sa najmä o to, aby sme sa zlepšovali ako tím. A môžem povedať, že máme fantastickú atmosféru v tíme,“ vyhlásil Julen Lopetegui na webe soccerway.com.

V španielskych médiách sa však objavili fotografie, ako práve Lopetegui niečo hovorí Piquému pred súbojom s Kolumbiou a údajne sa to týkalo správania tohto futbalistu. Tréner národného tímu to však poprel. „Kedykoľvek sa rozprávam s hráčom na trávniku, vždy je to len o futbale. Nezamieňajme si interpretáciu s invenčnosťou. Vymýšľať si je škodlivé,“ povedal Lopetegui.

Pískanie na Gerarda Piquého počas zápasu s Kolumbiou

Na pískanie fanúšikov podráždene reagoval aj Piqué, ale svoj hnev 30-ročný stopér FC Barcelona, ktorý v minulosti podporil nezávislosť Katalánska od Španielska, otočil proti médiám.

„Už na mňa nepískali od európskeho šampionátu, ale vy sa na to zakaždým pýtate a znova sa to začalo. Stále počúvam, či je to z dôvodov môjho politického presvedčenia, ale o tom som predsa hovoril už minimálne dvadsaťkrát. Pozrite sa na správy v novinách,“ osopil sa na médiá Piqué, cituje ho aj portál goal.com.

Zápas s Kolumbiou bol pre Španielsko prípravou na nedeľňajší kvalifikačný duel o postup na MS 2018 do Ruska v Skopje proti Macedónsku. Španieli sú na čele G-skupiny s 13 bodmi z 5 zápasov, ale len zásluhou lepšieho skóre pred Talianmi.