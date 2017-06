Splnil sa mi sen, vraví nový tréner Argentíny Jorge Sampaoli

Argentínska futbalová asociácia (AFA) sa ešte minulý týždeň dohodla na odstupnom so španielskym klubom FC Sevilla, ktorý žiadal za šéfa svojho realizačného tímu 1,5 milióna eur. Vo štvrtok už 57-ročný rodák z Casildy hrdo pózoval na tlačovej konferencii v národnom drese. „O tomto som sníval celé roky. Vždy som obdivoval tento post, vzbudzuje toľko očakávaní a vášní,“ vyhlásil nástupca Edgarda Bauzu, ktorý vo funkcii skončil v apríli. Pred ním sa porúčal aj Gerardo Martino, ktorý vstúpil s tímom do bojov o postup na svetový šampionát do Ruska.

Úradujúcim vicemajstrom sveta v juhoamerickej časti kvalifikácie patrí momentálne až piata priečka, z ktorej vedie cesta na záverečný turnaj len cez interkontinentálnu baráž. Mužstvo okolo Lionela Messiho má za sebou traumu troch prehier vo finále vrcholných podujatí. Tesne pod vrcholom stroskotalo na MS 2014, keď prehralo s Nemeckom, a dvakrát ich zastavili Čiľania – na Copa América 2015 práve pod vedením Sampaoliho – a potom na vlaňajšom storočnicovom vydaní kontinentálneho šampionátu v USA, po ktorom Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Kapitán si to však napokon rozmyslel a vrátil sa k tímu.

Aj Sampaoli si dobre uvedomuje, že s Messim stojí a padá sila súčasnej Argentíny. „Chceme mať vo svojich radoch rýdzejšiu a príťažlivejšiu verziu najlepšieho hráča na svete. Chceme, aby bol s nami šťastný,“ uviedol Sampaoli. S Messim sa vraj pred pár dňami osobne zhováral.

Premiéru vo vytúženej pozícii absolvuje Sampaoli 9. júna, keď je v austrálskom Melbourne na programe súboj juhoamerických futbalových gigantov Argentíny a Brazílie. Pôjde o prípravný zápas, kvalifikačný príde na rad až 31. augusta proti Uruguaju. „Čelíme jasnej kvalifikačej realite – momentálne Argentína nepostupuje. Ale vieme, že máme na to, by sme to zmenili,“ dodal Sampaoli.