S peniazmi štátu na Národný futbalový štadión nemajú v Európe problém

Národný futbalový štadión by mal ˇmať kapacitu 22-tisíc divákov.

Národný futbalový štadión by mal ˇmať kapacitu 22-tisíc divákov. Autor: SFZ

Európska komisia (EK) so sídlom v belgickom Bruseli v súlade s pravidlami štátnej pomoci Európskej únie (EÚ) schválila podporu Slovenska na výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave.

„Komisia dospela k názoru, že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ,“ uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie z 24. mája 2017.

Slovensko oznámilo Európskej komisii, že plánuje poskytnúť verejnú podporu vo výške celkom 35,96 milióna eur na výstavbu Národného futbalového štadióna v Bratislave. Slovensko konkrétne uhradí formou priameho grantu 27,2 milióna eur z celkových skutočných investičných nákladov vo výške 75,2 milióna eur.

Okrem toho Slovensko poskytne príjemcovi NFŠ, a.s., opciu na predaj, ktorá mu umožňuje odpredať štadión po ukončení výstavby štátu za cenu do 48 miliónov eur, ktorá zodpovedá rozdielu medzi skutočnými investičnými nákladmi a výškou priameho grantu.

„Štadión budú môcť využívať profesionálne tímy vrátane slovenského národného futbalového tímu a prvoligového futbalového klubu, ale aj neprofesionálne kluby, športové zväzy, školy a občania na športové, spoločenské a kultúrne podujatia. Slovensko zabezpečí, aby sa prístup na štadión poskytoval na transparentnom a nediskriminačnom základe. Cenové podmienky za jeho používanie budú zverejnené. Komisia takisto zastáva názor, že pomoc je primeraná, pretože nepresahuje chýbajúce finančné prostriedky,“ uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie.

Nový futbalový štadión vyrastie v areáli pôvodného štadióna ŠK Slovan Bratislava, bude mať kapacitu 22-tisíc miest a kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov. Akcionárom investora, spoločnosti NFŠ, a. s. (do konca predminulého roka Národný futbalový štadión, a. s.) je ŠK Slovan Bratislava futbal, a. s. (predseda predstavenstva Ivan Kmotrík). Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna. Ten by mal byť podľa investora skolaudovaný a odovzdaný štátu do konca roka 2018.