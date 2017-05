Majstra škandálov Terryho zdobila vernosť. Iba na ihrisku

Neštítil sa výtržností v nočných baroch. Ľúto mu nebolo poburujúcich desaťtisícových stávok na dostihy. Neubránil sa nevere. Uchýlil sa k parkovaniu na mieste pre invalidov. Zviedol kamarátovu partnerku a dostal ju do druhého stavu. Súd ho uznal vinným za rasistické urážky.

John Terry je majstrom škandálov. Na konte ich má hádam toľko, koľko získal významných trofejí. A to je čo povedať. Život anglickej futbalovej legendy rozhodne nie je nudný. Mimo ihriska patrila k nenapraviteľným rebelom. Na trávniku však bola vzorom dlhoročnej vernosti, spoľahlivosti, oddanosti a najmä zárukou kvality.

Moskovské slzy

Nie div, že v drese Chelsea Londýn strávil Terry devätnásť sezón, odohral za ňu 717 zápasov. Ten posledný počas uplynulého víkendu.

„Tento deň je pre mňa jedným z najnáročnejších v živote. Mal som to šťastie, že som si mohol zahrať po boku skvelých futbalistov, spolupracoval som s výnimočnými trénermi. Všetkým patrí moja vďaka,“ vravel počas rozlúčky so svojou životnou láskou najdlhšie slúžiaci kapitán v dejinách Chelsea.

Pomohol jej k zisku sedemnástich trofejí – piatich majstrovských titulov, triumfu v Lige majstrov. Prežil v nej vrcholy i pády, smiech i slzy.

Tie najväčšie ronil pred deviatimi rokmi v Moskve. Vo finále Ligy majstrov, v ktorom Chelsea čelila Manchestru United, sa dopustil zrejme najväčšieho zaváhania v kariére. V jedenástkovom rozstrele mohol rozhodnúť. Loptu si vzal do rúk ako posledný z Londýnčanov. Postavil si ju na biely bod, poupravil si kapitánsku pásku, zadíval sa brankárovi Edwinovi van der Sarovi do očí. Nasledoval rozbeh, pošmyknutie sa a… a lopta sa odrazila od pravej žrde do autu. Terry si priložil hlavu ku kolenám, v očiach sa mu zaleskli slzy. Akoby ho prepadla zlá predtucha. Keď potom neuspel ani Nicolas Anelka a ruky kládli na najvzácnejšiu z klubových trofejí hráči Manchestru, plakal Terry ako malé dieťa.

„Chelsea, to je najmä Terry. Nik si neprial tento titul viac ako on. Je nesmierne smutný. Sedí v šatni a plače, nie je schopný jediného slova,“ hovoril po zápase Frank Lampard, Terryho dlhoročný spoluhráč z Chelsea i anglickej reprezentácie.

Pochybný Otec roka

Rešpektovaný stopér si všetko vynahradil o štyri roky. Hoci do finále s Bayernom Mníchov nemohol pre disciplinárny trest zasiahnuť, tešil sa po zápase zo zisku vytúženej trofeje. Mimochodom, nie všetci spoluhráči môžu označiť Terryho aj za priateľa. Najmä nie Wayne Bridge. Spolu nastupovali v anglickej reprezentácii i v zadných radoch Chelsea. Čas trávili aj mimo ihriska. Ale len do okamihu, kým na povrch nevyšlo, že Terry zviedol Bridgovu priateľku a matku ich dvojročného dieťaťa Vanessu Perroncelovú.

„Nikto si ani len nedokáže predstaviť, ako desivo bolestná táto zrada pre mňa je. Je to hanebné,“ hovoril po prevalení škandálu zronený Bridge.

Mimochodom, veľký prešľap pripravil Terryho o kapitánsku pásku v národnom tíme. Bridge mu odmietol pri najbližšom vzájomnom zápase podať ruku. Paradoxom je, že rok predtým, ako sa hviezda Chelsea dopustila nevery, prebrala si britské ocenenie Otec roka – za navonok harmonický vzťah s manželkou Toni a príkladnú výchovu dvojčiat Georgie John a Summer Rose.

Do potýčky prišiel Terry aj s Antonom Ferdinandom. Brata slávnejšieho Ria mal rasisticky urážať, čo napokon uznal aj súd. Ten mu vymeral pokutu vo výške 220-tisíc libier.

Zaplatiť ju nebol pre 78-násobného anglického reprezentanta najmenší problém. Napokon, od roku 2007 poberal v Chelsea rozprávkový plat – približne 130-tisíc libier týždenne. Na okamih sa dokonca stal najlepšie zarábajúcim futbalistom v Premier League.

Oprávnene. Terry zaujal vo futbalovej histórii významné miesto. Na ihrisku sa zväčša správal vzorne, bol príkladom pre mladých. Mimo neho mu kvality viackrát chýbali. Najmä tie morálne…