Supertalent Tielemans odmietol Manchester a mieri do Monaka

Predznamenal to športový riaditeľ úradujúceho belgického majstra Herman van Holsbeeck. Dvadsaťročný záložník Tielemans v Belgicku získal ocenenie pre najlepšieho hráča roka, Van Holsbeeck o jeho odchode informoval po ceremónii.

„Ide o rekordný transfer Anderlechtu, prestupová suma bude vo výške 25 miliónov eur plus bonusy. Lekárska prehliadka sa uskutoční v utorok alebo stredu,“ citoval Van Holsbeecka portál squawka.com s odvolaním sa na popredné belgické periodikum Het Nieuwsblad. „Monako je pre Youriho ideálny klub. Chcel ísť do klubu, v ktorom bude tréner mať veľký záujem na jeho napredovaní. Počas minulej sezóny mi povedal, že nepôjde do Manchestru United, kde by bol iba ďalším číslom na zozname,“ doplnil Van Holsbeeck.

Tielemans, ktorý má na konte tri štarty v seniorskej reprezentácii, odohral za Anderlecht 185 zápasov. Skóroval v nich 35-krát a pripísal si 31 gólových asistencií. V tejto sezóne nastúpil za bruselský klub v 53 stretnutiach (bilancia 18+15).