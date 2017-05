V Trnave sa predstavia legendy Španielska, vstup do City Areny je voľný

Výbery hráčov vo veku 35 – 42 rokov z týchto dvoch krajín si v zápase futbalových legiend zmerajú sily v piatok 26. mája o 18.00 h na Štadióne Antona Malatinského (City Arena) v Trnave. Duel organizuje Asociácia profesionálnych športovcov (APŠ), ktorá prostredníctvom tlačovej správy oznámila, že vstup na zápas je voľný.

V slovenskom výbere, ktorý povedie tréner Ján Kocian, nechýbajú Kamil Čontofalský, Vladimír Kinder, Samuel Slovák, Miroslav Karhan, Igor Bališ, Zdeno Štrba, Vladimír Janočko či Szilárd Németh. V zostave Španielska budú viacerí majstri sveta a Európy, bývalí hráči Realu Madrid a FC Barcelona. Do tímu prenikli napríklad Gaizka Mendieta, Joan Capdevila, Iván Campo, Santiago Ezquerro, José Emilio Amavisca či Salva Ballesta. Koučom Španielov bude Manuel Delgado Meco. Pôvodne mal pricestovať aj legendárny kormidelník Vicente del Bosque, čaká ho však operácia.

„Pre každého je to pocta. Vždy, keď prídu Španieli, je to futbalový sviatok. Verím, že príde dosť ľudí; myslím si, že taký zápas si to zaslúži. Vidieť také hviezdy sa na Slovensku nepodarí každý týždeň,“ povedal začiatkom mája počas tlačovej konferencie v Bratislave dosluhujúci tréner FC Spartak Trnava Miroslav Karhan, slovenský rekordér v počte reprezentačných štartov (107), ktorý na prelome tisícročí odohral jednu sezónu v Betise Sevilla (1999 – 2000).

Fanúšikov čaká bohatý sprievodný program. Začne sa o 18.00 h krstom knihy o Ferdinandovi Daučíkovi, niekdajšom československom reprezentantovi, ktorý na Pyrenejskom polostrove trénoval FC Barcelona, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, FC Porto, Betis Sevilla, FC Sevilla, Murciu, Zaragozu, Espanyol Barcelona či Levante. Hymny pred súbojom zaspieva Peter Malachovský, v polčasovej prestávke vystúpia taneční umelci so svojou flamengo show.