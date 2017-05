Neriešme simulantov, ale technológie, kritizuje FA tréner City Guardiola

Nové reguly od ďalšej sezóny 2017/2018 dovoľujú Futbalovej asociácii (FA) dodatočné penalizovanie spomenutej nečestnej, no „obľúbenej“ činnosti niektorých hráčov.

Guardiola však tvrdí, že tvorcovia pravidiel by sa mali skôr zamerať na rozvoj videotechnológii. „Existujú iné veci, ktoré by mali zlepšiť. Kontrolujeme rozhodcov? Nie. Arbitri sú teraz pánmi situácie a občas sa mýlia. To sa stáva. Moderné technológie pomôžu k férovejšiemu rozhodovaniu. Robia chyby, ale nie preto, že by boli zlí, futbal aj hráči sú čoraz rýchlejší, a preto je nutné kráčať s dobou,“ povedal Pep Guardiola, ktorý sa zároveň posťažoval, že jeho názor kompetentní neberú do úvahy.

Informácie zverejnil portál Goal.com.