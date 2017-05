Hamšík oslávi desaťročnicu. Má za sebou najlepší rok v Neapole, tvrdí Vengloš

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar má v tomto ročníku na svojom konte 14 presných zásahov a 13 gólových asistencií v drese „partenopei“, v úspešnosti prihrávok dlhodobo patrí k najlepším na svete. Kapitán SSC čoskoro oslávi desaťročnicu pod Vezuvom, do kádra Neapola pribudol v júni 2007. „Je aktuálny ročník najlepším Hamšíkovým v Neapole? Myslím si, že áno, to je môj názor. Zdá sa, že jeho napredovanie sa nikdy nezastaví, rastie z roka na rok,“ citoval Vengloša portál italia.vavel.com s odvolaním sa na tuttonapoli.net.

Neapol v jarnom osemfinále Ligy majstrov neuspel s neskorším finalistom Realom Madrid (1:3 vonku, 1:3 doma), v semifinále národného pohára Coppa Italia tesne nestačil na čerstvého obhajcu trofeje Juventus Turín (1:3 vonku a 3:2 doma). SSC pravdepodobne ani v tejto sezóne nedosiahne na „Scudetto“, teda titul v domácej Serie A; dve kolá pred koncom sezóny figuruje na 3. priečke s päťbodovým mankom na Juventus. Priepasť medzi „starou dámou“ a Neapolom sa však, zdá sa, zmenšuje.

Juraj Vegloš s Vladimírom Labantom (vľavo) a Markom Hamšíkom. Autor: Miro Gasidlo

„Neapol v Taliansku nechýba medzi najsilnejšími mužstvami, Serie A je však dlhá súťaž. Juventus je veľmi silný, taktiež AS Rím. Nie je to jednoduché, ale Neapol tam je,“ skonštatoval Juraj Vengloš. Ak SSC skončí v Serie A do druhého miesta, začne v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov v skupinovej fáze, ak na tretej pozícii, čaká ho play-off o účasť v skupine.

„Liga majstrov je odlišná súťaž s mnohými elitnými klubmi. V ďalšej sezóne tam opäť bude FC Chelsea, Manchester City s Guardiolom… v Neapole je však tiež veľmi dobrý tím, o tom niet pochýb,“ uzavrel Juraj Vengloš.

Z historického pohľadu sa Hamšík vo svojom dlhoročnom pôsobisku blíži k streleckému piedestálu: odohral 450 zápasov a na konte má 112 gólov, teda len o tri menej než legendárny Argentínčan Diego Maradona.