Medellín je pre výpravu Chapecoense miestom tragédie aj zázrakov

Deň pred odvetou juhoamerického superpohára Recopa Sudamericana s miestnym Atléticom zavítala na miesto nešťastia aj trojica futbalistov, ktorá katastrofu ako zázrakom prežila. „Musel som to vidieť, aby som si uvedomil, čo sa tu stalo. Bol to Boží zázrak,“ nepochybuje brankár Jackson Follmann, ktorý v troskách lietadla stratil časť nohy. Tragédiu pripomína brazílska vlajka, les krížov a kvetov, ktorý v utorok kropil hustý dážď pridávajúci atmosfére na trúchlivosti. Obetiam aj preživším vzdali hold tiež obyvatelia blízkeho mestečka La Union, ktorí sa zhromaždili na námestí. Brazílska výprava navštívila tiež nemocnicu, kde pred piatimi mesiacmi ošetrovali ranených.

Pád lietadla pri Medellíne zmaril vlaňajšie finále Juhoamerického pohára Copa Sudamericana medzi Chapecoense a Atléticom, ktoré so súhlasom kontinentálnej konfederácie CONMEBOL z úcty k obetiam daroval trofej súperovi. Tie isté tímy si merajú sily v dvoch súbojoch o superpohár, v prvom dueli brazílske mužstvo zvíťazilo 2:1.

Odvetu bude sledovať aj trojica šťastlivcov Follmann, Alan Ruschel, Helio Zampier Neto. Prvý z nich spriada plány na kariéru paralympionika, Ruschel by sa raz chcel vrátiť do kádra Chapecoense. „Lekári nechcú veriť tomu, ako rýchlo sa zotavujem. Už teraz trénujem s ostatnými hráčmi. Verím, že do 20 dní budem pripravený nastúpiť na súťažný zápas. Znie to neuveriteľne, ale je to tak,“ vyhlásil 27-ročný obranca.