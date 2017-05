Rímsky cisár v lete ukončí kariéru. V klube si ho chcú nechať, lebo on je AS Rím

Hviezdny taliansky futbalista Francesco Totti ukončí v lete kariéru. Potvrdil to nový športový riaditeľ AS Rím Ramon Monchi s tým, že by mu mala jedna z najväčších futbalových osobností Talianska následne pomáhať vo vedení klubu.

„Požiadal som Francesca, aby mi bol najbližšie, ako to len bude možné, a naučil ma, čo je AS Rím. Pretože on je AS Rím,“ vyhlásil Monchi na tlačovej konferencii.

Štyridsaťročný Totti strávil v AS Rím celú kariéru. V prvom tíme debutoval v roku 1992 a postupne sa vypracoval medzi najväčšie hviezdy talianskej ligy. V roku 2001 doviedol tím k majstrovskému titulu, okrem toho bol pri ôsmich druhých miestach. Dvakrát tiež pomohol tímu získať Taliansky pohár a dvakrát Taliansky Superpohár.

V Serii A odohral za Rimanov 616 zápasov a strelil 250 gólov. Ďalších 162 zápasov odohral a 57 gólov dal v pohároch. Je historicky najlepším strelcom klubu a druhým najlepším strelcom 118-ročnej histórie talianskej ligy. V sezóne 2006/07 získal Zlatú kopačku pre najlepšieho európskeho strelca.

V talianskej reprezentácii nastupoval v rokoch 1998 až 2006, odohral 58 zápasov a strelil deväť gólov. Okrem titulu majstra sveta z roku 2006 ho zdobí aj druhé miesto z majstrovstiev Európy v roku 2000. V roku 1996 sa podieľal na víťazstve talianskeho tímu na ME do 21 rokov.

V tejto sezóne Totti zasiahol do 15 duelov, z toho do 14 ako náhradník. Dal dva góly. Rimanov čakajú do konca sezóny ešte štyri zápasy, v ktorých sa budú snažiť udržať si v tabuľke druhú priečku. Pred tretím Neapolom majú jednobodový náskok.

Totti by sa mal lúčiť v poslednom kole 28. mája v domácom dueli s Janovom.