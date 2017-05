Tréner Slovana Vukomanovič: V Bratislave mám rád všetko

V klube naň čakali štyri roky. Srbský tréner Ivan Vukomanovič, ktorý oslávi na budúci mesiac štyridsiatku, pôsobil ako hráč v siedmich krajinách a tešil sa aj z majstrovského i pohárového triumfu. Teraz získal svoju prvú trénerskú trofej.

Čo pre vás znamená?

Ako hráč som pohár vybojoval v Srbsku i vo Francúzsku. A mám aj tri tituly majstra. Ale v trénerskej kariére sa teším z prvého veľkého úspechu. Byť víťazom pohára ako hráč a ako tréner je úplne iný pocit. Som šťastný, je to pre mňa najmä veľká motivácia do ďalšej práce.

Môžete sa o rok tešiť so Slovanom aj z titulu?

Budem pre to robiť maximum, ale bude to veľmi ťažké. Predpokladám, že popri Žiline budú o titul bojovať ešte dve-tri mužstvá. V ďalšej sezóne čakám peknú ligu.

V nej vás teraz výrazne preskočila Žilina. Ako hodnotíte najvážnejšieho súpera?

Žilinčania majú dobré mužstvo, pracovali na ňom tri-štyri roky. Majú peknú víziu, veľmi dobrú generáciu hráčov, profily futbalistov, aké potrebovali. My ako klub sa musíme usilovať urobiť niečo naše, aby sme aj my v priebehu roka-dvoch ukázali väčšiu silu.

Po finále pohára ste kritizovali hráčov za výkon v prvom polčase…

Zápas sme nezačali dobre. Skalica mala v úvode obrovskú šancu, môžeme byť radi, že sme neinkasovali. Museli sme si v prestávke povedať niektoré veci, aby sme sa zobudili. Po nej sa zmenil prístup, hrali sme lepšie, ukázali sme našu kvalitu. To bol výkon, na ktorom môžeme stavať. Musíme však ešte veľa vecí zlepšiť.

Ste spokojný s vaším doterajším pôsobením na Pasienkoch?

Keď som prišiel do Slovana, bolo dosť problémov, na ktorých sme museli pracovať. Veľa sme v hre improvizovali. Potrebovali sme najmä vyhrávať. Myslím si, že sme urobili za deväť mesiacov kus práce. Niečo sa zlepšilo v zime, keď sme absolvovali kvalitnú prípravu v Turecku.

Slovanu jarný finiš v boji o titul nevyšiel, prehral v apríli tri razy za sebou. Čím si vysvetľujete, že nezvládol niektoré kľúčové zápasy?

Ako tím sme neboli pripravení zvládnuť ešte boj o titul. Najmä mentálne. V kľúčových momentoch nám chýbali dôležití hráči – Čavrič, Schet, De Marco… Potrebovali sme ich, aby sme mohli urobiť rotáciu v tíme. Pred stretnutím v Dunajskej Strede som pocítil, že emotívne i fyzicky sme išli trochu dole. Mali sme za sebou veľa zápasov a chýbali hráči, ktorí mali urobiť v hre výkonnostný rozdiel.

Súťaž sa nekončí, pred vami sú ešte tri ligové zápasy. Čo od nich očakávate?

Pokúsime sa v nich získať čo najviac bodov a tiež chceme dať šancu mladým hráčom a aj tým, ktorí v sezóne hrávali menej. Potrebujeme vidieť, s kým ešte môžeme v budúcej sezóne počítať.

Budete v nej sedieť na lavičke? Objavili sa informácie, že je o vás záujem aj v iných tímoch v zahraničí…

Áno, boli nejaké kontakty, ale mne sa v Slovane páči. Mám rád toto mužstvo, túto prácu, ľudí, s ktorými spolupracujem. Mám rád všetko v Bratislave. A Slovan ako klub má veľký potenciál posúvať sa vyššie doma a aj v Európe.

Pred niekoľkými dňami sa špekulovalo aj o vašom odchode do Birminghamu. Dostali ste konkrétnu ponuku?

O všetkom ma informoval môj agent. Nechcel som však o tom hovoriť. Mali sme pred sebou rozhodujúce zápasy v lige a čakalo nás aj finále pohára. Platí všetko, čo som uviedol v predchádzajúcej odpovedi. Tento týždeň budeme o mojej budúcnosti hovoriť s funkcionármi Slovana. Chcem zostať v Bratislave.

Tréner Slovana Bratislava Ivan Vukomanovič nad hlavami svojich zverencov. Autor: SITA, Radoslav Maťaš

Slovan si zahrá v Európskej lige. Môže byť v nej úspešný?

To bude náročná úloha. Európska úroveň je o niečom inom. Do mužstva potrebujeme priviesť hráčov, ktorí by ho posilnili na kľúčových pozíciách a posunuli ho výkonnostne vyššie.

Vo finále proti Skalici dali všetky tri góly legionári, podobné to bolo aj v predchádzajúcich zápasoch. Majú jasnú prevahu v základnej zostave. Dostanú v budúcnosti väčší priestor aj Slováci?

Na Slovensku je veľa talentovaných hráčov, ale už veľmi skoro odchádzajú do zahraničia. Aj my máme v Slovane niekoľko šikovných mladých futbalistov. Pre mňa je rozhodujúca kvalita, potom sa nepozerám, či je hráč cudzinec alebo Slovák. Všetci v klube sa musia postarať o to, aby mal Slovan opäť svoju identitu doma i v Európe. Dôležitá je mentalita, hráči musia bojovať za Slovan, za jeho logo, tričko, fanúšikov. To je pre nás cesta.