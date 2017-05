Vittekovi to vyšlo na štvrtý pokus. Na budúce chceme double, verí

V prípade najlepšieho strelca v histórii slovenskej reprezentácie (23 gólov) to bolo premiérové prvenstvo v národnom pohári, pre najúspešnejší klub celkovo štrnásty od premiéry v roku 1970 a siedma trofej v novodobej ére samostatnej SR (od sezóny 1993/1994). „So Slovanom som bol štyrikrát vo finále. Tri boli neúspešné, takže som veľmi rád, že konečne ho mám v zbierke. Je to pre mňa prvý triumf v Slovenskom pohári,“ uviedol spokojný 35-ročný skúsený útočník (nar. 1. apríla 1982), ktorý prišiel pod Tatrami na trávnik v 78. min – vystriedal srbského legionára a autora druhého gólu Aleksandara Čavriča.

„Som samozrejme rád, že Slovan vybojoval prvenstvo v pohári. Aj keď sme chceli byť v tejto sezóne majstri a získať titul vo Fortuna lige. Myslím si však, že môžeme byť spokojní aj s týmto primátom v Slovnaft Cupe. Verím, že v ďalšom roku sa budeme tešiť z double,“ skonštatoval ďalej Vittek. Ten prežíval radosť vedno so spoluhráčmi i priaznivcami bratislavského mužstva, ktorí merali cestu na rozhodujúci súboj do Popradu: „Určite som si to dokonale užíval. Som slovanista. Týchto chalanov poznám 25 rokov a milujeme sa navzájom. Veľká vďaka patrí fanúšikom, že prišli na finálový zápas v takom hojnom počte.“

Z konečného rezultátu 3:0 vyvstáva, že išlo o jednoznačnú záležitosť, bratislavský rodák však pochválil aj druholigového finálového súpera Slovana. „Treba dať klobúk dolu pred Skalicou. Určite si zaslúžila dostať sa do finále pohára, pretože postúpila cez troch prvoligistov (Podbrezovú, Myjavu a už istého majstra zo Žiliny, pozn.) a nemala to jednoduché,“ uviedol Vittek, no jedným dychom doplnil: „Na druhej strane si myslím, že v pondelok sme zaslúžene vyhrali.“

Najvyššia slovenská futbalová súťaž 2016/2017 stále pokračuje, na hráčov ŠK Slovan ešte čakajú tri vystúpenia. V belasom tábore však po popradskom triumfe v Slovnaft Cupe slovo oslava rezonuje. „Určite áno. Najbližší víkend máme v lige voľný,“ dodal 82-násobný reprezentant SR Róbert Vittek, ktorý na majstrovstvách sveta 2010 v JAR strelil štyri góly.