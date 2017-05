VIDEO: "Prasce" na tribúne. Hviezda Serie A pred nimi ušla z ihriska

Niekdajší ghanský reprezentant odišiel z ihriska v 90. min na znak protestu proti rasistickému správaniu domácich fanúšikov a reakcie rozhodcu Daniele Minelliho, ktorý mu ukázal žltú kartu.

„Od začiatku po mne kričali. V tej skupine fanúšikov som zbadal aj nejaké deti, tak som sa obrátil na ich rodičov a dal som im svoje tričko, aby som išiel príkladom,“ povedal niekdajší hráč oboch milánskych klubov AC aj Interu. Tým sa však jeho problémy v zápase neskončili.

„Pokračovalo to ďalšou skupinou fanúšikov. Snažil som sa to s nimi rozumne vyriešiť, ale rozhodca mi povedal, aby som sa o to nestaral. Namiesto zastavenia hry mi dal žltú kartu, a to ma naozaj nahnevalo,“ uviedol Suleyman Ali Muntari.

Tridsaťdvaročný futbalista po žltej karte namosúrene odišiel z ihriska a nechal svoj tím dohrať duel iba s desiatimi mužmi. „Fanúšikovia sa správali nevhodne, ale najmä rozhodca to mal riešiť inak. Som presvedčený, že ak by prerušil hru, už by to nepokračovalo,“ povzdychol si po zápase skúsený stredopoliar.