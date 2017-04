Pohárový postrach favoritov Skalica si trúfa vo finále aj na Slovan

Niet pochýb, kto je vo finále 48. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu favoritom na zisk druhej najcennejšej trofeje. O jej držiteľovi sa rozhodne v pondelok v Poprade. Bude to súboj Dávida s Goliášom. Nie vždy však v podobných zápasoch prehráva slabší.

Uvedomuje si to aj tréner Slovana Ivan Vukomanovič: „Nemyslím si, že vo finále môžeme hovoriť o favoritovi. Hrá sa na jeden zápas, Skalica sa prebojovala až do finále zaslúžene, bude motivovaná. Ale, samozrejme, aj my. Bude to pre nás náročné stretnutie. Máme za sebou slabšie obdobie, prehrali sme tri zápasy po sebe. Našťastie, naposledy sme zvládli derby v Trnave. Teraz sa pokúsime dobre pripraviť na súboj v Poprade.“

O tom, že favoriti to mali často zložité, potvrdzuje aj skúsenosť z histórie. Druholigista sa vo finále objaví po desiatich rokoch, ale už dvanástykrát sa stane, že v záverečnom pohárovom súboji nastúpi tím z nižšej súťaže. Po rozdelení federácie piaty raz. Predtým si v ňom zahrali 1. FC Košice (1993), Senec (2002), Ličartovce (2004) a Zlaté Moravce (2007). Až tri razy zvíťazil druholigista, len Artmedia Petržalka potvrdila úlohu favorita proti Ličartovciam.

Ani tréner Skaličanov Jozef Kostelník nemá pred zápasom porazeneckú náladu. „Papierovo je to jasné. Naším štýlom hry sme sa prebojovali až do finále, budeme sa ho naďalej držať. V zápase o všetko je možné všetko,“ tvrdí kouč, ktorý viedol pred dvoma rokmi vo finále pohára v Poprade Senicu a podľahla silnému Trenčínu až na penalty.

Skaličania sa v tomto ročníku Slovenského pohára – Slovnaft Cupu stali postrachom favoritov. Na ceste do semifinále vyradili prvé tri tímy najvyššej súťaže. Najprv druhú Podbrezovú, potom Myjavu, ktorej patrila vtedy tretia priečka a napokon aj vedúcu Žilinu, ktorá medzitým získala titul.

„Odohrali sme dobrý zápas, vyšiel nám úvod, v ktorom sme strelili dva góly. V druhom polčase bola Žilina lepšia, ale do šancí sme ju nepúšťali,“ komentoval Kostelník najväčšie prekvapenie aktuálneho ročníka. Jeho zverenci potom v semifinále zastavili ambiciózny Poprad, ktorý kolo predtým senzačne vyradil Dunajskú Stredu. Na jeho pôde síce utrpeli jedinú prehru v tomto ročníku (0:1), ale odvetu zvládli (2:0).

Slovan postupoval do popradského vyvrcholenia suverénne. Vo štvrťfinále, repríze minuloročného finále, sa stretol s obhajcom trofeje AS Trenčín a bez väčších problémov zvíťazil 3:1. Najväčšie ťažkosti narobil prekvapujúco treťoligový Vranov nad Topľou hneď v úvodnom zápase. Na pôde súpera sa zrodila bezgólová remíza, na penalty postúpili šťastne Bratislavčania (3:2). Odvtedy však už všetky zápasy vyhrali.

Skaličania jasne triumfovali v druholigovej skupine západ a patrili k horúcim favoritom na postup do najvyššej súťaže. V nadstavbe sa im však tento mesiac vôbec nedarí – z piatich zápasov vyhrali jediný, s poslednou Spišskou Novou Vsou.

„Súpera nepodceňujeme. Skalica vyradila v pohári silné mužstvá. Ak chceme vyhrať, musíme podať dobrý výkon. Finále pohára je pre nás najdôležitejší zápas sezóny,“ vyhlásil kapitán Slovana Boris Sekulič.