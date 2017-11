Slováci videli jeho prostredník. Alli zmlátil kráľovský Real

Otec sa krátko po jeho narodení odsťahoval do Spojených štátov. Matka bojovala s alkoholom. Náhradní rodičia ho prihlásili do akadémie futbalového klubu MK Dons v Milton Keynes. Skvelé rozhodnutie.

V lete 2016 si pred sezónou zmenil meno na drese z Alli na Dele. Necítil už žiadnu väzbu s rodným priezviskom. Vymenil ho za krstné meno. Vtedy už mal za sebou mnohé úspechy i nezabudnuteľné momenty.

Ten ostatný prišiel v stredu večer. Dvomi gólmi výraznou mierou prispel k víťazstvu Tottenhamu nad Realom Madrid 3:1 v Lige majstrov.

Prvý dotyk? Pätička

Výkonnostná krivka mladého Angličana išla už od tínedžerských čias prudko nahor. Jeho prvý dotyk s loptou v seniorskom tíme MK Dons prišiel krátko po 16-tych narodeninách. Nebol hocijaký, predviedol šikovnú a najmä presnú pätičku spoluhráčovi. Premiérový hetrik v drese terajšieho anglického druholigistu? Mesiac pred vstupom do dospelého veku.

O rok – 26. augusta 2015 – žiaril po boku spoluhráčov pri historickom víťazstve MK Dons nad Manchestrom United v ligovom pohári 4:0. Alliho si všímali skauti hostí, Liverpoolu i Bayernu Mníchov.

Vychádzajúcu hviezdu im však vyfúkol Tottenham. Málokto sa čudoval prestupovej čiastke viac ako 6,5 milióna eur. Dva a pol roka od prestupu na White Hart Lane je Alliho terajšia cena takmer desaťnásobná.

„Už som videl veľa šikovných hráčov a nádherných gólov, ale v tomto chlapcovi drieme obrovský potenciál,“ vravel po jednom z najkrajších gólov 21-ročného reprezentanta Albionu do siete Crystal Palace (3:1) v januári 2016 expert BBC a bývalý hráč Spurs Garth Crooks. Alli si loptu prehodil ponad seba na ľavačku a z voleja skóroval.

„V šestnástke sa správa ako útočník, mimo nej hrá ako stredopoliar,“ charakterizuje svojho zverenca Mauricio Pochettino. „Je rýchly, pohyblivý a skvele technicky vybavený,“ pridal svoj postreh bývalý hráč Tottenhamu Rafael van der Vaart.

„Je veľmi inteligentný. Vie sa nikým nebránený dostať do vašej šestnástky,“ doplnil Frank Lampard, ktorý je spoločne so Stevenom Gerardom Alliho vzorom. „Je to niečo medzi Gerrardom a Yayom Tourém,“ opísal svoj herný štýl Alli.

Giggs, Fowler, Rooney, Alli

Crooks sa vo svojej predpovedi nemýlil. Alli dvakrát v rade (v sezónach 2015/2016, 2016/2017) vyhral ocenenie pre najlepšieho mladého hráča Premier League. Predtým sa to podarilo iba Giggsovi, Fowlerovi a Rooneymu.

Hoci sa Allimu nevyhýbajú výstrelky – naposledy ukazoval prostredníka v kvalifikačnom zápase Anglicka so Slovenskom – jeho nesporná kvalita ich prevyšuje.

„Vždy som sa bál o vývoj Tottenhamu. Odkedy je na lavičke Pochettino, postupne rastú a napredujú. Má k dispozícii skvelých mladých a ambicióznych futbalistov ako Kane či Alli. Nejde o nespoľahlivých hráčov, ktorí sú dobrí len chvíľu. Oni sú ozajstné terno. Zmlátili Real Madrid, to niečo znamená. Vidieť to je pre mňa, ako fanúšika Arsenalu, desivé. Zmocňuje sa ma závisť,“ vyhlásil legendárny Ian Wright pre BBC Radio 5.

Proti Realu Madrid mohol Alli streliť aj hetrik, ale hlavičkou z dobrej pozície neskóroval. Hoci ho to trochu mrzelo, prevládala skôr radosť. Zo zaisteného postupu do osemfinále aj splnenia detského sna.

„Po náročnom žrebe skupiny sme si povedali, že nebudeme len súperom, ale aj konkurentom najlepších tímov. Vďaka tvrdej práci sa to naplnilo. Náš výkon ide do sveta a snáď bude základom pre ďalšie dobré výsledky. Keď ste v detskom veku, chcete niekedy zažiť zápas ako bol tento a zvíťaziť v ňom. Som veľmi šťastný,“ uviedol Alli v rozhovore na webe UEFA.

Alli rastie a Tottenham s ním. Dokedy tento vzájomne prospešný vzťah vydrží?