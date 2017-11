Žiadna kríza, bráni svoj tím Ronaldo. Zidane: Noviny sa nám budú zle čítať

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo si napriek zlému výkonu Realu Madrid a jasnej prehre 1:3 v Lige majstrov s Tottenhamom vo Wembley, nemyslí, že by bol obhajca titulu v kríze. Dôležitejšie podľa neho je, ako na tom bude Biely balet na konci sezóny.

Madridský celok v Londýne prepadol a Ronaldo desať minút pred koncom iba upravil konečný výsledok. Víťaz troch z posledných štyroch ročníkov Ligy majstrov si tak po senzačnej prehre 1:2 v Girone v najvyššej španielskej súťaži pripísal druhú prehru za sebou.

Real premárnil šancu zabezpečiť si v predstihu miesto v osemfinále a postup naopak dve kolá pred koncom základných skupín mohol oslavovať Tottenham. „Nemôžete vždy podať najlepší výkon. Niekedy proste hráte dobre, inokedy zle,“ povedal novinárom Ronaldo.

„Sme v pokoji, pretože dôležitejšie bude konečné umiestnenie po sezóne. Musíme byť v pokoji,“ dodal. „Neprežívame najlepšie obdobie. Musíme to prijať a neprestať pracovať. Pokojne by sme mohli prehrať tri, štyri, alebo päť zápasov a rovnako by som si nemyslel, že sme v kríze,“ dodal.

Kým v Lige majstrov nemusí Real panikáriť, pretože je so siedmimi bodmi druhý a pred Dortmundom a APOELom Nikózia má náskok piatich bodov, na domácej scéne prežíva najhorší vstup do sezóny za posledných päť rokov. Po desiatich kolách stráca na vedúcu Barcelonu už osem bodov.

„Máme zlú sériu, ktorú chceme zmeniť. Čaká nás dlhá cesta, aby sme všetko napravili, ale som presvedčený, že sa nám to podarí. Futbal je samozrejme o víťazstvách, ale ľudia by nemali zabúdať, čo tento tím dosiahol,“ uviedol Ronaldo. „A tiež si nemyslím, že by sme mali zlý prístup. Za nič sa neschovávame a tvrdo pracujeme,“ vyhlásil.

Z krízy nemá strach ani tréner Realu Zinedine Zidane. „Vždy sa ma pýtate, či z toho mám obavy. Nemám a nikdy mať nebudem. Ale je pravda, že štvrtkové titulky v novinách nebudú príjemné čítanie,“ vyhlásil. „Nedarí sa nám, ale máme čas všetko zmeniť. Vieme ako, len musíme toto ťažké obdobie ustáť,“ dodal.