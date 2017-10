Nemá bradu, ani strach. Smoliar prekonal Casillasa

Lisabončania už raz stavili na mladú brankársku kartu a dnes je z Jana Oblaka jeden z najlepších na svete. A tak kormidelník Benfiky neváhal. Rozhodol sa, že z neznámeho brankára Mileho Svilara urobí rekordéra Ligy majstrov, ktorý prekoná legendárneho Ikera Casillasa.

„Má nesporný talent, ktorý v Európe len tak nevidieť. Je s nami iba niekoľko týždňov, ale ukazuje veľký potenciál. Na tvári by ste mu márne hľadali chlpy a v jeho hlave strach. Stále je veľmi mladý, má pred sebou ešte veľa rokov. Chyby sa stávajú, robí ich každý. Nemám o neho obavy, jeho veľký čas príde,“ povedal Vitória na margo svojho zverenca pre denník A Bola.

Pochvalné slová prišli aj napriek tomu, že 18-ročný mladík svojou chybou dopomohol k stredajšiemu víťazstvu Manchestru United 1:0 a výrazne znížil šance 36-násobného portugalského šampióna na postup z A-skupiny.

Nezlomí ma to

Rodák z Antverp bol smutným hrdinom večera. V 64. minúte ho prekvapila strela Marcusa Rashforda z priameho kopu. Svilar ju síce chytil do rúk, ale zacúval s ňou až za bránkovú čiaru. Po krátkych dohadoch gólová technológia odštartovala víťaznú radosť United.

„Vedel som, aký je dobrý. Mali sme naňho špeciálnu taktiku. Hráčom som prízvukoval, aby mu znepríjemňovali život v šestnástke a často centrovali priamo pred neho. Pri štandardných situáciách veľa riskuje a to robia iba brankári svetovej úrovne. Ten chlapec mal smolu. Má pred sebou veľkú budúcnosť, jedného dňa zaňho niekto zaplatí veľmi veľa peňazí,“ povedal po stretnutí hosťujúci kouč José Mourinho.

Syn bývalého juhoslovanského reprezentačného brankára Ratka Svilara si pri viacerých vypätých situáciách počínal skúsene. Málokedy dal na sebe poznať, že sa vo veku 18 rokov a 52 dní stal najmladším strážcom troch žrdí v histórii súťaže.

Prekonal legendárneho Španiela Ikera Casillasa. Dnes 36-ročný gólman konkurenčného Porta debutoval v drese Realu Madrid na jeseň 1999, keď mal 18 rokov a 118 dní. Prispel k remíze 3:3 na ihrisku Olympiakosu.

„Mohol som predviesť aj lepší výkon, ale s tým už teraz nič nespravím. Nezlomí ma to, na kritiku som pripravený. Je to časť procesu zlepšovania sa, musím to rešpektovať. Môj rekord je dôležitý, ale bol to len jeden zápas. Tréner mi povedal, aby som robil to, čo na tréningu. Nič špeciálne. V Benfike vždy chceme vyhrať každý zápas, špeciálne pred našimi skvelými divákmi. Je škoda, že to nevyšlo,“ smútil na webe uefa.com Svilar.

Nový Courtois

Pochopenie pre výber domáceho brankára nemal Steven Gerrard.

„Neviem, čo tým tréner sledoval. Tým, že zvolil Svilara, ho doslova zašil. Niet pochýb o tom, že je talentovaný. Rozhodne však nebol pripravený na zápas v Lige majstrov. Jeho chyba je škrvnou, ktorá znevažuje niekoľko dobrých zákrokov,“ povedala pre BT Sport legenda Liverpoolu.

Vitória si však za svojou voľbou stojí. Na pozápasovej tlačovej konferencii dokonca vyhlásil, že odchovanec Anderlechtu bude chytať aj v nadchádzajúcom nedeľňajšom ligovom stretnutí na ihrisku Aves.

„Verím svojim hráčom. Dal som šancu debutovať štyrom chlapcom a keď bude treba, urobím to znovu. Moje rozhodnutia sú premyslené. Iba takto môžu mladí hráči vyrásť. Svilar je kvalitný brankár, ale musí sa učiť. Má veľa pozitívnych vlastností a tímu dodáva niečo naviac,“ obhajoval svoju voľbu 47-ročný stratég.

Po záverečnom hvizde Svilar márne skrýval sklamanie a bolesť. Jeho kiks stál Benfiku cenný bod. Mládežníckeho belgického reprezentanta, ktorý na seniorskej úrovni môže vďaka otcovým koreňom obliekať aj dres Srbska, utešovali a objímali spoluhráči i súperi. Najviac útočník Manchestru United Romelu Lukaku.

„Bolo to pekné gesto. Romelu mi povedal, že všetko bude v poriadku. Požiadal ma, aby som sa tým netrápil a pokračoval v práci,“ prezradil krátku konverzáciu Svilar. Belgické médiá mu vymysleli prezývku Nový Courtois – po reprezentačnej jednotke.

„Dosiahli sme svoj cieľ, ale je mi mladého brankára ľúto. Som si istý, že sa z toho dostane,“ povedal pre A Bola stredopoliar najslávnejšieho anglického klubu Juan Mata. „Taký je futbal, prajem mu do budúcnosti len to najlepšie,“ pridal sa jeho spoluhráč Nemanja Matič. „Mohlo sa to stať hocikomu z nás. Je iba na začiatku kariéry. Musíme mu dodať odvahu a prejaviť dôveru,“ vyzval domáci útočník Raúl Jiménez.

Veľa expertov po 15. septembri 1999 krútilo hlavou nad rozhodnutím vtedajšieho trénera Realu Madrid Johna Toshacka postaviť do bránky neskúseného mladíka.

Casillas však napokon dokázal mnoho. Svilar ho síce už raz prekonal, ale bude mať čo robiť, aby sa mu v počte trofejí aspoň priblížil.