Súboj megahviezd pokračuje. Messi naháňa Ronalda a je ďalším stovkárom

Lionel Messi sa stal po Cristianovi Ronaldovi druhým hráčom, ktorý dovŕšil hranicu 100 gólov vo futbalovej Európe. Fenomenálny Argentínčan dosiahol stý presný zásah v stredajšom súboji Ligy majstrov, v ktorom si FC Barcelona doma poradil s Olympiakosom Pireus (3:1). Messi po hodine hry zvýšil z priameho kopu náskok domácich na 2:0. Bol to 97. gól 30-ročného rodáka z Rosaria v Lige majstrov, tri presné zásahy pridal v Európskom Superpohári.

Za zmienku stojí fakt, že Messi potreboval na 100 gólov iba 122 zápasov, čo je o 21 menej než v prípade Cristiana Ronalda. Portugalčan v službách Realu Madrid magickú hranicu prekonal v apríli tohto roku v 143. zápase.

Aktuálne má na konte 113 európskych gólov. Na treťom mieste za Ronaldom a Messim figuruje so 76 gólmi Španiel Raúl González.

Messi spustil svoj európsky gólostroj 2. novembra 2005 proti Panathinaikosu, na méte 50 sa ocitol 7. marca 2012, keď proti Leverkusenu skóroval dokonca päťkrát.

V najlepšej desiatke „európskych“ kanonierov sa okrem Messiho nenachádza už žiadny neeurópsky hráč. Didier Drogba z Pobrežia Slonoviny je s 50 zásahmi na delenom 14. mieste. Informuje o tom oficiálny portál UEFA.

„Messi strieľa tak veľa gólov aj preto, že pred úspešnou akciou vždy hľadá hráča, s ktorým by si mohol vymeniť loptu a tak sa dostať do lepšej pozície. Je to jeho inštinkt,“ povedal o svojom najlepšom hráčovi tréner FC Barcelona Ernesto Valverde.

Messi strelil až 82 zo stovky gólov v európskych súťažiach silnejšou ľavou nohou, ďalších 14 pridal pravačkou a zostávajúce 4 hlavou. Až 16 gólov dosiahol strelami mimo šestnástky, 11 prišlo z pokutových kopov a 5 z priamych kopov.

Najviac gólov v pohárových súťažiach UEFA

(góly, meno, národnosť, počet zápasov)