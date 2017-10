Rovnaký výprask dostala Žilina. Maribor zomlela červená mašina

Vstúpili do histórie. Spôsobom, o ktorý nestáli. Pred stretnutím si futbalisti Mariboru verili. V domácom prostredí už raz potrápili favorita, v prvom kole skupinovej fázy Ligy majstrov vybojovali cennú remízu so Spartakom Moskva (1:1). Trúfali si aj na Liverpool.

„Veríme, že znova uspejeme,“ vravel pred zápasom slovinským médiám kouč domácich Darko Milanič.

Po záverečnom hvizde odchádzal so svojimi zverencami s hanbou. Slovinský šampión prehral 0:7.

Ide o vyrovnanie najhoršej domácej prehry tímu v Lige majstrov. Doteraz sa rovnakým výsledkom skončili zápasy BATE Borisov – Šachtar Doneck v októbri 2014 a MŠK Žilina – Olympique Marseille v novembri 2010.

„Červená mašina nás mlela od začiatku do konca. Zastavila sa na sedmičke,“ napísal slovinský denník Delo. „Inkasovaný gól v štvrtej minúte nás limitoval hneď od začiatku. Odvtedy naši hráči akoby ani neboli na ihrisku. Celkovo však nie sme takí slabí, ako ukazuje výsledok. To by sme rovnako vysoko prehrali aj predchádzajúce dva zápasy,“ povedal po zápase Milanič.

Liverpool ukončil sedemzápasové čakanie na víťazstvo v skupinovej fáze Ligy majstrov. Pripísal si najvyššiu výhru na ihrisku súpera v histórii. Jeden gól mu chýbal k vyrovnaniu absolútneho rekordu v milionárskej súťaži – víťazstva 8:0 nad Besiktasom spred desiatich rokov.

Zostrih zo zápasu.

„Domáci hráči boli pred zápasom optimisti, lebo anglický tím ešte u nich nevyhral. Prišla však rekordná zmena, výzvu sme splnili nad očakávania. Je to skvelý pocit, keď píšete históriu takého slávneho klubu, akým je Liverpool. Naša situácia v skupine sa zlepšila, šance na postup teraz výrazne vzrástli,“ neskrýval radosť kouč hostí Jürgen Klopp.

Jeho zverenci drvili súpera jedným útokom za druhým. Ústrednými postavami boli najmä členovia ofenzívneho trojzáprahu Mohamed Salah – Roberto Firmino – Philippe Coutinho.

„Boli na neudržanie, predviedli niekoľko skvelých akcií. Je radosť sa na nich pozerať, Liverpool má vďaka nim obrovskú ofenzívnu silu. Sú rýchli, šikovní a stále musíte byť v strehu, lebo vás môžu potrestať,“ hodnotil v štúdiu BT Sport bývalý hráč Chelsea Frank Lampard.

Liverpoolske trio strelilo dovedna päť gólov a pripísalo si štyri asistencie.

„Aj v predošlých stretnutiach sme si vytvorili veľké príležitosti, no nedokázali sme ich premieňať. V Maribore sa to zmenilo, bol to veľký zápas,“ tešil sa dvojgólový strelec Salah.

„Boli sme sústredení od začiatku do konca. Znovu sme ukázali, že sa vieme dostať do šancí. Tentokrát sme ich aj využili, urobili sme kus dobrej roboty. Nesmieme sa však uspokojiť, čaká nás ešte veľa výziev,“ doplnil Coutinho.

Tá najbližšia už v nedeľu. Liverpool bude vo Wembley čeliť Tottenhamu. „Výsledok asi nebude taký, ako v Maribore,“ zasmial sa Klopp.