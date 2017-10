VIDEO: Bitka superstrelcov? Ronalda s Kanom zatienili brankári

Tento výsledok oboch súperov priblížil k vyraďovacej časti kontinentálneho pohára číslo jeden. Majú na svojom konte po sedem bodov, kým APOEL Nikózia a Borussia Dortmund (v utorok 1:1, pozn.) v H-skupine nazbierali len po bode.

Zostrih zo zápasu Real - Tottenham.

„Nemôžeme byť spokojní s výsledkom, pretože doma vždy chceme zvíťaziť. Myslím si, že sme mali dostatok šancí, hlavne do prestávky. Dnes sa skvele predviedli dvaja špičkoví brankári – náš Keylor Navas aj Hugo Lloris z Tottenhamu zabránili tomu, aby diváci videli ďalšie góly,“ vravel Zinedine Zidane.

„Obaja zneškodnili minimálne tri alebo štyri čisté šance. Nebudem to analyzovať do podrobností. Podali sme dobrý výkon a remíza je spravodlivý výsledok. Vo Wembley sa pokúsime získať body,“ dodal kouč Realu.

Štyridsaťpäťročného rodáka z Marseille mrzela najmä nevyužitá šanca Karima Benzemu z úvodu druhého polčasu, keď jeho hlavička zblízka trafila do nohy na čiare stojaceho Llorisa. „Z desiatich takýchto situácií brankár zabráni istému gólu možno raz, a dnes to bol tento prípad. Samozrejme, škoda, že Karim neskóroval, ale musíme byť trpezliví a góly prídu. Teraz už premýšľame o najbližšom ligovom zápase,“ dodal Zidane.

Pozrite si, ako Lloris privádzal hráčov Realu do zúfalstva.

„Keď sa súper stiahne pred vlastnú bránku, je to ťažké. Lloris predviedol niekoľko vynikajúcich zákrokov. Bol to zápas, v ktorom sme si utvorili veľa šancí, ale veci niekedy nevyjdú tak, ako by ste chceli. Dnes to bol duel najmä o brankároch,“ uviedol kostarický gólman Navas, ktorý v 28. min nezabránil vlastnému gólu Raphaela Varana – 0:1.

Jedným z najlepších hráčov na ihrisku bol v utorok stredopoliar Realu Toni Kroos. Majster sveta z Brazílie tesne pred koncom prvého polčasu vybojoval pokutový kop, z ktorého kanonier Cristiano Ronaldo svojím 110. gólom v LM vyrovnal na konečných 1:1.

Tridsaťdvaročný Portugalčan navyše pred publikom na Santiago Bernabéu dosiahol jubilejný 50. zásah v LM a v počte štartov v tejto súťaži sa dostal na tretie miesto pred ďalšiu ikonu madridského klubu Raúla Gonzáleza. Momentálne má v európskom pohári číslo jeden na konte 143 vystúpení a začína „dýchať na chrbát“ dvojici Xavi Hernández (151) a Iker Casillas (k dnešnému dňu 166).

„Hrali sme veľmi dobre. Som spokojný s naším výkonom, v zápase sme dominovali, mali sme aj ďalšie príležitosti na strelenie gólu, ale myslím si, že remíza je spravodlivá. Najbližšie sa v LM predstavíme vo Wembley. Sme schopní zvíťaziť kdekoľvek. Je to výnimočný štadión a už teraz sa na toto stretnutie veľmi teším,“ povedal Toni Kroos.

Aj kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino považoval nerozhodný výsledok za primeraný dianiu na trávniku.

„Stále sú pred nami ešte tri zápasy v skupinovej fáze. Sme v dobrej pozícii a tento bod je naozaj cenný. Remíza je spravodlivá. Mali sme niekoľko šancí, ale aj náš brankár niekoľkokrát skvele zachránil. Hugo Lloris bol skutočne fantastický. Predviedol skutočnú brankársku úroveň. Dnes mohli všetci vidieť, prečo o ňom tvrdím, že je to jeden z najlepších brankárov sveta,“ povedal 45-ročný Argentínčan podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Pozrite si, ako Keylor Navas vychytal Harryho Kana.

„Bolo to veľmi náročné. Vedeli sme, že Real si určite vytvorí nejaké šance. Bod z Bernabéu berieme ‚všetkými desiatimi‘. Tento rezultát svedčí o tom, ako ďaleko sme sa dostali ako tím,“ povedala pre BT Sport najväčšia hviezda hostí Harry Kane.

„Je to skvelý pocit získať remízu v Madride. Real mal veľký tlak, niekoľkokrát sme mohli inkasovať druhý gól. Po prvom polčase bolo priaznivých 1:1. V zostávajúcom priebehu sme sa preto snažili zostať kompaktní až do konca. Nastúpili sme proti najlepšiemu mužstvu na svete. Pre náš mladý tím to bola veľká výzva. Môžeme byť na seba hrdí,“ priznal kapitán „Spurs“ Lloris.