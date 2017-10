Ticho, hovorí tréner. Hviezdy Bayernu krotí dôchodca

Tréner Bayernu Mníchov Jupp Heynckes (vľavo) so svojimi zverencami na tréningu.

Tréner Bayernu Mníchov Jupp Heynckes (vľavo) so svojimi zverencami na tréningu. Autor: SITA/AP , Matthias Schrader

„Zostava je jeho vec, nemám k tomu čo povedať. Každé slovo k tejto téme je zbytočné,“ hneval sa Arjen Robben. „Bola to trpká prehra, z ktorej vyvodíme dôsledky,“ neskrýval rozčarovanie predseda klubu Karl-Heinz Rummenigge pre Sport1. Krátko po záverečnom hvizde, ktorý rozjasal hráčov i divákov Paríža Saint-Germain, padol ortieľ. Carlo Ancelotti končí.

Robben bol podľa Kickeru jedným zo spomínanej pätice (okrem neho aj Franck Ribéry, Jérome Boateng, Thomas Müller a Mats Hummels), ktorí nesúhlasili s metódami 58-ročného Taliana. Údajne bol jedným z odporcov Ancelottiho slabej prípravy a hlavný iniciátor súkromných tréningov, ktoré hráči absolvovali po tých oficiálnych.

Tie teraz vedie staronový kouč Mníchovčanov Jupp Heynckes. Po sobotňajšom drvivom víťazstve v Bundeslige 5:0 nad Freiburgom sa zdá, že 72-ročný dôchodca skrotil hviezdne maniere svojich zverencov. V stredu večer ho čaká ďalšia výzva – v milionárskej súťaži čelí Celticu Glasgow. Keď sa v nej predstavil naposledy, vyhral s Bayernom finále.

„Nevrátil by som sa do žiadneho iného klubu na svete, ale Bayern je moja srdcovka. S mojím trénerským tímom urobíme všetko pre to, aby sme fanúšikom ukázali úspešný futbal. Veľmi sa na túto úlohu teším,“ povedal pre klubový web Heynckes.

Do Bayernu sa vrátil po štvrtý raz a štyroch rokoch. V sezóne 2012/2013 sa s ním rozlúčil triumfom v Lige majstrov, Bundeslige aj domácom pohári. Jeho návrat ocenili aj hráči.

„Vyžaruje z neho pokoj. Keď začne hovoriť, všetci stíchnu a počúvajú. So mnou sa zhováral dvakrát a radil mi, ako sa zlepšiť. Viac sme trénovali prihrávky a aj intenzita bola vyššia,“ pochvaľoval si Joshua Kimmich. „Sústreďuje sa na detaily. Každá prihrávka i strela na tréningu je pre neho dôležitá,“ pridal sa Robert Lewandowski.