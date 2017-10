Hamšík nemyslí na Maradonov rekord, chce tri body

Vyrovnaním interného klubového rekordu v počte strelených gólov, ktorý drží Diego Maradona, sa nezaoberá. Legendárny Argentínčan sa v drese SSC presadil dovedna 115-krát, Hamšík zaostáva už len o jeden zásah. „Bolo by skvelé, keby som v utorok skóroval a vyrovnal sa Maradonovi, ale najdôležitejší je pre mňa tím a náš výkon. Samozrejme, budem šťastný, ak strelím gól, ale jediné, čo chceme, je získať v Manchestri tri body,“ povedal 30-ročný Banskobystričan na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Na City of Manchester Stadium sa stretnú dve mužstvá, ktoré zažívajú výborný vstup do sezóny na domácej ligovej scéne. „Citizens“ získali v Premier League 22 z 24 možných bodov, „partenopei“ v Serie A triumfovali vo všetkých ôsmich vystúpeniach. „Tento Neapol hrá veľmi dobre. Je to najlepší Neapol, za aký som kedy hrával,“ povedal Hamšík, ktorý si pamätá aj vzájomné konfrontácie s manchesterským mužstvom z jesene 2011. Prvý duel v Anglicku sa vtedy skončil nerozhodne 1:1, v odvete v Neapole domáci SSC zvíťazil 2:1. „Je skvelé, že si môžeme zmerať sily s jedným z najsilnejších tímov v Európe. Pred šiestimi rokmi Manchester City ešte nebol na súčasnej úrovni, ale veľmi sa zlepšil. Povedal by som však, že Neapol povyrástol ešte viac,“ skonštatoval 101-násobný slovenský reprezentant.

Anglické mužstvo je zatiaľ v F-skupine stopercentné – na konte má šesť bodov a skóre 6:0. Tím spod Vezuvu síce vstúpil do skupinovej fázy prehrou na pôde ukrajinského Šachtaru Doneck (1:2), no následne si napravil chuť domácou výhrou nad Feyenoordom Rotterdam (3:1).