Gólová mašina za babku. Lukaku túži po trofejach

Kanonier Manchestru United Romelu Lukaku strieľa gól do bránky CSKA Moskva.

Kanonier Manchestru United Romelu Lukaku strieľa gól do bránky CSKA Moskva. Autor: SITA/AP , Ivan Sekretarev

Príbeh Romelua Lukakua – na zelených trávnikoch i mimo nich – je veľmi zaujímavý. A zdá sa, že belgický útočník začína písať jeho najjagavejšie kapitoly. Dva gólové riadky pridal aj v stredu večer. V Lige majstrov prispel k víťazstvu Manchestru United na ihrisku CSKA Moskva (4:1).

Musí byť starší

Lukaku už odmalička vyčnieval nad rovesníkmi. Výškou, rýchlosťou, kvalitou. V okolí sa razom šepkalo, že môže byť starší, ako uvádzajú jeho doklady.

„S bratom Jordanom (obranca Lazia Rím, pozn.) boli jediné dve deti tmavej pleti na našej ulici. Viacerí rodičia vtedy hovorili: je taký vysoký a rýchly, musí byť starší,“ spomína pre Telegraph Vinnie Frans, sused Lukakuovcov a ich dlhoročný priateľ.

Lukaku v roku 2006 opustil akadémiu Lierse, ktorú zasiahol korupčný škandál s ovplyvňovaním výsledkov. Našiel si byt v bruselskom Molenbeeku – dnes neslávnej islamisticky orientovanej časti belgickej metropoly – a v 16 rokoch si odkrútil debut v drese Anderlechtu.

Po niekoľkých mesiacoch sa o robustného hrotového útočníka zaujímali viaceré popredné európske kluby. Bitku na diaľku vyhrala londýnska Chelsea, ktorú si Lukaku zvolil. Nikdy sa v nej však natrvalo nepresadil.

Romelu Lukaku (vpravo) oslavuje gól so spoluhráčom Marcusom Rashfordom. Autor: SITA/AP, Dave Thompson

"Vtedy bol Romelu ambiciózny, no ešte veľmi mladý. Túžil po tom, aby bol mojou prvou voľbou do útoku. V takom veľkom klube to však v tých časoch naozaj nešlo,“ zaspomínal si José Mourinho, vtedajší tréner Chelsea.

Po dvoch hosťovaniach (vo West Bromwichi Albion a Evertone) a troch rokoch neúspešného boja o miesto v základnej jedenástke opustil Stamford Bridge. Jeho trápenie ukončil 30. júla 2014 za viac ako 35 miliónov eur práve liverpoolsky klub.

Hriech odmietnuť United

V Goodisonovom Parku potvrdil, že je pripravený niesť veľkú ťarchu. Bol prvou útočnou voľbou svojho mužstva. Za štyri sezóny sa predstavil v 166 stretnutiach, strelil v nich 87 gólov a 29 pripravil.

Postupne si vybudoval stratené renomé, znovu sa objavil v prestupových hľadáčikoch veľkoklubov. Znovu sa ozvala Chelsea, ale Lukaku nechcel vkročiť do tej istej rieky. Navyše, na stole mal aj ďalšiu ponuku. Nezaváhal.

"Keď mi zatelefonovali z Manchestru, ani som nemusel dvakrát premýšľať. Bol by predsa hriech odmietnuť najslávnejší klub sveta,“ hovoril natešený Lukaku.

United sa plesli po vrecku. Z klubovej kasy bez váhania vytiahli za 190-centimetrov vysokého najlepšieho strelca Premier League v sezóne 2016/2017 (25 gólov) 85 miliónov eur. Múdry ťah priniesol druhú šancu na obnovenie vzťahu Lukaku – Mourinho.

„Boli sme šikovní. Domnievali sme sa, že sa môže stať niečo, čo navždy zmení futbalový trh. Bežne je posledná časť prestupového obdobia menej nákladná, ale v tejto sezóne Neymar všetko zmenil. A v zmysle cien k horšiemu. Myslím si, že Lukaku by mal 31. augusta 2018 cenu 150 miliónov libier,“ povedal pre The Times portugalský tréner.

Pokorná hrozba

Nemalá investícia sa pomaly začína vyplácať. Lukakuovi červený dres svedčí, v 9 stretnutiach strelil 10 gólov. Potvrdil, že je pripravený na najlepší svetový futbal vo veľkom klube.

„Skvelý hráč vo výbornom veku. Kúpili ho za babku. Bolo jasné, že bude dávať góly. Začal veľmi dobre a vyzerá to, že má aj dobrý charakter. Jeho štatistiky v Evertone boli brilantné. Teraz je v lepšom mužstve, ktoré si vytvorí ešte viac šancí. Všetci najlepší útočníci United dokázali skórovať vo veľkých dueloch. Uvidíme, ako bude zvládať náročné testy,“ nešetril chválou Roy Keane.

Lukaku je v šestnástke nezastaviteľným predátorom. Elitných obrancov vie odtlačiť či nepustiť k lopte, prešprintovať ich či obísť šikovnou kľučkou. Hrá i zakončuje oboma nohami, vo vzdušnom súboji málokedy nájde premožiteľa a minie priestor troch žrdí.

„Keď sú okolo neho kvalitní hráči, je veľkou hrozbou. Romelu má skvelé čísla. Je pokorný, každý deň sa chce učiť a zlepšovať. Verím, že takto bude pokračovať aj naďalej,“ zaželal si Mourinho.

Jeho ofenzívny zabijak má na Old Trafford stručný, ale jasný cieľ. „Chcem len vyhrávať trofeje, to je všetko,“ vravel po stretnutí s CSKA Lukaku.